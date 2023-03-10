Пускали на дно "Москву": украинские бойцы под Херсоном эффектно уничтожили российский ЗРК "Оса"

Украинские военные сумели уничтожить российский зенитчик комплекс "Оса-АКМ". Драгоценный ЗРК уничтожили воины, отправившие в апреле 2022 года на дно крейсер "Москва".

ЗРК "Оса" было уничтожено силами и средствами 406-й отдельной артиллерийской бригады. Украинские военные предоставили 24 Канала видео поражение вражеского ЗРК.

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В Украине уже уничтожены не менее 10 ЗРК "Оса"

Наши артиллеристы уничтожили "Осу" под Херсоном, нанеся удар с M982 Excalibur – это высокоточный артиллерийский снаряд калибром 155 мм.

Украинские артиллеристы уничтожили ЗРК "Оса": смотрите видео

ЗРК "Оса-АКМ", который поразили бойцы 406-й бригады, стоит около 10,3 миллиона долларов. Россияне пытались скрыть свой ЗРК в лесистой местности. Но орлиное зрение наших бойцов позволило уничтожить комплекс.

Согласно данным портала Oryx , это, по меньшей мере, 10 зенитный ракетный комплекс "Оса", который оккупанты потеряли с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Воины 406-й бригады имеют большой послужной список в контексте уничтоженной техники врага. В начале февраля 2023 года в сети появилось видео с кадрами "демилитаризации" достаточно редкого зенитного ракетного комплекса российского оккупационного войска.

Речь идет о российском ЗРК 9А331МДТ "Тор-М2ДТ", "арктичном" варианте на базе шасси гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. На кадрах видно, что первым ударом высокоточного боеприпаса M982 Excalibur наши бойцы попали в российский ЗРК.

Более того, 406 бригада также ранее уничтожила еще одну "Осу" и соответствующее видео тоже публиковали в сети. Высокоточный боеприпас M982 Excalibur поразил российский ЗРК 9А33БМ3 "Оса-АКМ", уничтоженный в Донецкой области.

Спецназовцы СБУ уничтожили российские ЗРК "ТОР М2" и "С-300ВМ"

СБУ опубликовала видео использования своими спецназначениями нового вида дронов-камикадзе. На видео зафиксировано поражение сразу двух зенитных ракетных комплексов – "Тор М2" и С-300ВМ.

Украина, вероятно, начала использовать дроны-камикадзе Phoenix Ghost или другие беспилотники, которые не были анонсированы. ЗРК С-300ВМ – это вид вооружения, который не разворачивается вблизи переднего края вообще. Главное предназначение этого комплекса – это уничтожение баллистических целей.

С-300ВМ нуждается в прикрытии зенитными ракетными комплексами ближнего действия. Эту роль, скорее всего, играл "Тор", тоже уничтоженный во время движения.

Поражение одной из машин комплекса С-300ВМ вряд ли проходило в зоне ствольной артиллерии ВСУ. Следовательно, можно предположить, что ЗРК поразил именно дрон.

"Оса-АКМ" (индекс ГРАУ – 9К33М3) – автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс (по классификации НАТО: SA-8 Gecko). Комплекс всепогоден и предназначен для прикрытия сил и средств корпуса во всех видах боевых действий. Комплекс оснащен шестью управляемыми зенитными ракетами 9М33М3.