Таранили врага прямо в лоб: украинские бойцы об адских боях за Угледар

Угледар – один из многих городов Донбасса, который россияне методически уничтожают. Бои за него были адскими: штурмуя Угледар, россияне гибли сотнями.

Как и в десятках городов на Донбассе, после полномасштабного вторжения в Угледаре фактически не осталось ни одного целого дома: повсюду разбиты окна, в стенах дыры от прилетов.

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ВСУ оттеснили оккупантов с восточной окраины Угледара

Россияне выжигают улицы магниевыми снарядами. Они не столь опасны, но наносят вред зданиям. Такой "роскоши", как свет и газ, в Угледаре нет.

Угледар после 17 месяцев боев: смотрите видео

Как рассказал старший сержант роты с позывным "Веспер", бои за Угледар были адскими: россияне десятками и сотнями погибали от 155 снарядов, их техника взрывалась на противотанковых минах, после чего наши таранили врага прямо в лоб.



Как выглядит Угледар / Фото "Украинский Свидетель"

Россияне смогли дойти до восточной окраины Угледара, но ВСУ их оттуда оттеснили. Сейчас здесь гораздо спокойнее, чем зимой. Активные штурмовые действия оккупанты прекратили примерно в апреле.

Почему не стоит ждать скорого прорыва ВСУ на Востоке

"Ожидать таких быстрых результатов, которые ВСУ имели на Харьковщине и Херсонщине в прошлом году, на Востоке во время контрнаступления не стоит, – считает 27-летний боец. – Сейчас противник выстроил лучшую оборону, у него достаточно резервов. И мотивации тоже хватает".

При этом "Веспер", который на войне с 2015 года, не может сказать, что сейчас у россиян есть преимущество в артиллерии.

"Под Северодонецком и Лисичанским соотношение в артиллерии было примерно 1 к 20, – говорит он. – А сейчас… артиллерии у них много, но качества такого, как у нас, они не имеют. Наши 155 очень точны и могут качественно затыкать дыры в обороне".



Украинские военные в Угледаре / Фото "Украинский Свидетель"

В Угледаре осталось не больше сотни человек

Военный с позывным "Пастор" называет себя евангельским христианином. "Я не убиваю людей, – говорит минометчик. – Я уничтожаю врагов".

Антон – один из гражданских, остающийся в городе. Он эквилибрист, учился в Киеве, а сейчас живет в Угледаре и уезжать не хочет.



Угледар во время войны / Фото "Украинский свидетель"

За время полномасштабной войны в городе, говорит, многое переосмыслил. При этом Антон учит китайский и испанский, тренируется каждый день, готовясь к предстоящим выступлениям.

Оставшуюся в городе воду и продукты гражданским привозят волонтеры и капелланы. Электроприборы жители Угледара заряжают генераторами. Из 15 тысяч горожан здесь осталось не больше сотни человек.