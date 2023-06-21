Попав в плен к россиянам, воин не получил ни медицинской помощи, ни чего-либо другого, что обещали им сотрудники Красного Креста. Сержант Кушнир рассказал, что его оставили умирать на кровати, с разбитой челюстью и гангреной, распространившейся по всему языку.

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"Физическую боль было не так тяжело переносить, как неопределенность пребывания в плену"

"Я думал, что это конец. Первые три – четыре дня они ничего не делали. Они ждали, что я умру сам", – сказал он.

The New York Times обращает внимание на мрачную реальность обменов пленных между Украиной и Россией. Издание отмечает, что украинские солдаты возвращаются домой с рассказами об ужасных страданиях в российском плену – казнях и смерти, избиении и поражении электрическим током, отсутствии медицинской помощи и почти голодном пайке.

Украина дает Красному Кресту доступ к российским военнопленным, что свидетельствует о том, что она выполняет свои обязательства в соответствии с международными конвенциями о ведении войны. Россия же этого не делает и ограничивает внешний мониторинг.

Украинские пленные в гораздо худшем состоянии, чем российские заключенные во время обменов.

"Мы были такими худыми, – говорит сержант Кушнир, подняв кверху мизинец. По сравнению с нами они (российские пленные – 24 Канал) выглядели хорошо. Мы были худыми и бородатыми. Они были выбриты и вымыты".



Максим Кушнир / Фото The New York Times

Со сломанной челюстью и гангреной языка сержант Кушнир не мог лежать и сидел, обхватив голову руками, несколько дней без обезболивающих и антибиотиков.

В конце концов его перевезли в другой госпиталь, где врачи ампутировали ему язык и зафиксировали челюсть проволокой.

По его словам, физическую боль было не так тяжело переносить, как неопределенность пребывания в плену.

Когда ты не знаешь, к чему готовиться, что принесет следующий день… Особенно после того, как увидел, что россияне делали с нашими парнями, и находишься в постоянном ожидании смерти, это совсем неприятное чувство,

– сказал Кушнир.

Вернувшись в Украину, он перенес несколько операций и потратил месяцы на то, чтобы снова научиться говорить. Хирург взял кость из бедра Кушнира, чтобы восстановить челюсть. Когда это не сработало, хирург вставил титановую челюсть.

Россияне убили украинского пленника во время "приема"

32-летний врач-анестезиолог Юрий Мкртчян тоже попал в плен в Россию после боев за Мариуполь. По его словам, россияне оказывали медицинскую помощь только тогда, когда он умолял их, и переводили раненых в больницу только тогда, когда они были при смерти.

Большинство из них (украинских военных – 24 Канал) до сих пор находятся в плену, и я не вижу в этом никакого оправдания или объяснения, потому что они уже инвалиды, они не могут воевать, нет никаких причин держать их в тюрьме,

– сказал врач.

Бывшие заключенные и правозащитники утверждают, что украинские пленные, в том числе раненые и беременные женщины-солдаты, терпели безжалостные побои.

Мкртчян описал, как новоприбывшие должны были бежать сквозь шеренгу тюремных охранников, избивавших их палками – ритуал дедовщины, известный под названием "прием".

Он вспоминает, как бежал, опустив голову, сквозь поток ударов и увидел на земле своего товарища по несчастью. По его словам, раненый заключенный с серьезными ожогами с позывным "Каспер" погиб от избиения.

Командира избили на виду у всего подразделения

45-летний Максим Колесников был среди более 70 украинских солдат и четырех гражданских лиц, попавших в плен сразу после российского вторжения в феврале 2022 года, когда российские войска захватили его базу возле города Гостомель.

Мужчин отвезли на допрос в фильтрационный лагерь на территории заброшенного завода, где их командира избили на глазах у всего подразделения.

Российская сеть фильтрационных лагерей, где проверяют и допрашивают военных и гражданских украинцев, широко критикуется за нарушение прав человека.

Через несколько дней Колесникова и его сослуживцев перевели в российскую тюрьму в Брянской области. "Прием" с избиением длился пять часов.



Максим Колесников / Фото The New York Times

"Меня били коленом в лицо", – рассказал он. Побои продолжались каждый день в течение месяца. По его словам, охранники использовали резиновые дубинки, пластиковые трубы, деревянные линейки и завязанные куски веревки или просто избивали узников ногами.

Одну группу охранников узники прозвали "электриками", потому что они пытали пленных электрическим током.

Это был хороший день, если ты нашел картошку в супе,

– сказал Колесников, добавив, что в плену он потерял около 75 килограммов.

Он рассказал, что из-за недоедания страдает от сжатия позвоночника, а из-за длительных избиений – от травм бедра и колена.

Украинский военный умер после плена

35-летний Олег Мудрак, командир первого батальона "Азов", был неузнаваемым и болезненно худым, когда вернулся из четырехмесячного плена. Об этом рассказал его племянник Даниил Мудрак.

Он набрал вес и перенес операцию на плече, но через пять месяцев после освобождения умер от сердечного приступа.



Олег Мудрак / Фото The New York Times

Азовцы подверглись особо жестокому обращению

По словам майора Дмитрия Андрющенко, который был заместителем командира второго батальона "Азов", попав в плен на "Азовстали", члены батальонов "Азов", которых Россия давно называет неонацистами, чтобы оправдать войну, подверглись особо жестокому обращению.

"Азов" был для них как красная тряпка", – сказал он.



Дмитрий Андрющенко / Фото The New York Times

Майор Андрющенко находился в исправительной колонии в Еленовке в июле 2022 года, когда в казарме прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 50 азовцев. Он обвинил Россию в организации взрыва.

По словам майора Андрющенко, охрана колонии закрыла ворота казармы, чтобы предотвратить побег выживших.

Находившийся в той же колонии доктор Мкртчян рассказал, что он и другие украинские медики призвали охрану разрешить им оказать помощь раненым, но им не позволили подходить к ним в течение часа после взрыва.