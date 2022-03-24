Украинские бойцы на Востоке уничтожили 130 оккупантов за день

24 марта 2022 , 21:31
Читати новину українською

Источник:

Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Военные Вооруженных Сил Украины успешно отражают атаки врага на Востоке. Всего за 24 марта они ликвидировали до 130 российских оккупантов.

В общей сложности украинские бойцы отбили 5 вражеских атак на Востоке. Лупили оккупантов сильно и эффективно: есть серьезные потери среди солдат и техники.

Важно Оккупанты создали в Докучаевске фильтрационный центр для выезжающих из Мариуполя

Очередная партия русской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание!",
– пишут военные.

Горело много вражеских танков

В результате боев удалось уничтожить:

  • личного состава – до 130 человек;
  • танков – 9;
  • БТР – 1;
  • БМП – 6;
  • САУ, пушек – 5;
  • АТ – 8;
  • УР-77 – 1.

Месяц героического противостояния Украины: смотрите видео

 

Автор: Петро Синєокий