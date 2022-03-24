Украинские бойцы на Востоке уничтожили 130 оккупантов за день
24 марта 2022 , 21:31Читати новину українською
Военные Вооруженных Сил Украины успешно отражают атаки врага на Востоке. Всего за 24 марта они ликвидировали до 130 российских оккупантов.
В общей сложности украинские бойцы отбили 5 вражеских атак на Востоке. Лупили оккупантов сильно и эффективно: есть серьезные потери среди солдат и техники.
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Очередная партия русской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание!",
– пишут военные.
Горело много вражеских танков
В результате боев удалось уничтожить:
- личного состава – до 130 человек;
- танков – 9;
- БТР – 1;
- БМП – 6;
- САУ, пушек – 5;
- АТ – 8;
- УР-77 – 1.
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