Украинские бойцы вынудили бригаду оккупантов вернуться назад в Россию
Источник:пресс-служба Генштаба ВСУ
Россия продолжает активные атаки, чтобы пробраться в Харьков. Однако украинским бойцам удалось вернуть некоторых оккупантов обратно на родину.
Вернулась именно мотострелковая бригада. Дело в том, что эти орки получили значительные потери под Харьковом.
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Восстанавливаются в хуторе в одной из российских областей
Враг вернулся в Россию – Белгородскую область. Там они должны восстанавливать боеспособность после отпора украинских воинов.
Речь идет о подразделениях 25-й отдельной мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии. Это соединение Сухопутных войск Вооруженных Сил России в Западном военном округе.
Именно это подразделение покинуло зону боевых действий после неудачи и жертв среди своих. Захватчики отступили и ждут в хуторе Нехотеевка.
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