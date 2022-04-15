Украинские церкви будут закрыты на Пасху в комендантский час

Украинские храмы будут закрыты во время комендантского часа на Пасхальные праздники. Освящение корзин будет проводиться в определенное время – в зависимости от ситуации в каждом регионе.

Такую информацию сообщили в Украинской греко-католической церкви, а также в Православной церкви Украины. Подтвердили ее и в правоохранительных органах.

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Время освящения корзин будут определять в каждом регионе

Традиционно пасхальные корзины будут освящать в церквях или на близлежащей территории. Однако время освящения будут устанавливать с учетом комендантского часа. Речь как о христианах западного, так и восточного обряда.

Также пасхальные богослужения не будут проводить во время комендантского часа. В общем правопорядок на праздники будут обеспечивать усиленные патрули полиции.

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Министерство культуры и информационной политики призвало верующих соблюдать правила военного положения на Пасху. Речь прежде всего о комендантском часе, который не следует нарушать.

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Христиане западного обряда в этом году отмечают Пасху 17 апреля, восточного – 24 апреля.