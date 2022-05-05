Украинские черные маги провели блестящую спецоперацию

Что ж, можно признать успехи магической спецоперации, проведенной соответствующими подразделениями ВСУ.

"Битва экстрасенсов"

Целью проведения магической спецоперации было выведение из строя магических центров принятия решений страны-агрессора.

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Планированию операции предшествовал тщательный сбор разведданных с помощью расписаний карт таро и гороскопов, на основании чего и было выбрано необходимое время для нанесения удара.

Фотофакт / Скриншот

Враг обустроил эшелонированную оборону с привлечением тувинских и якутских шаманов, победителей "Битвы экстрасенсов".

Для пробития эшелонированной защиты была использована бомбардировка сверхточными энергетическими файерболами, с помощью которых защита была разрушена на "энергетическом" и "тонком" уровнях (особенно отличился боец с позывным "Гендальф").

Полный успех

Далее был нанесен удар с помощью полученных через механизм Лэндлиза средств тактического вуду – иглоносцев "Мэджик пипл 2".

Итогом чего явилось разрушение астральной брони. Далее, для зачистки магического пространства в действие вступил спецотряд ведьм ТРО Конотопа.

Итогом спецоперации стало разрушение магического центра противника: "закрытие путей", проклятие, сглаз и импотенция.

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