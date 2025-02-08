Зеленский показал главе Военного комитета НАТО украинское дальнобойное оружие

Президент Зеленский в субботу, 8 февраля, встретился с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Они посетили одно из отечественных предприятий ОПК, где изготавливают украинское дальнобойное оружие.

Президент показал, как она выглядит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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На встрече обсудили инвестиции в производство дальнобойных дронов

Зеленскому и Драгоне удалось ознакомиться с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия.

Зеленский показал Драгоне украинские дроны: смотрите видео

Президент рассказал, что обсудил с председателем Военного комитета подготовку к следующему заседанию "Рамштайн", продолжение военной помощи от НАТО и прямые инвестиции в наше производство дальнобойных дронов.

Благодарен Джузеппе Каво Драгоне за первый зарубежный визит на этой должности именно в Украину. Спасибо людям, работающих над нашим дальнобойным оружием, за реальный результат, который нам очень помогает, которого очень боятся россияне и который видят наши партнеры из НАТО,

– добавил Зеленский.

К слову, главком Сырский анонсировал, что сейчас идет подготовка новых дальнобойных средств. Он также рассказал, что поражение военных объектов вглубь территории России уже достигла 1,7 тысячи километров.