Украинские депутаты просят Швейцарию ввести санкции против фактической жены Путина

Более 60 нардепов подписали обращение к послу Швейцарии в Украине Клоду Вильду с просьбой содействовать введению санкций против Алины Кабаевой.

Это фактическая жена российского диктатора Путина, которая постоянно проживает в Швейцарии.

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Об обращении рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Он же инициировал обращение.

Необходимы санкции против ближайшего окружения Путина

Народные депутаты призывают Швейцарскую Конфедерацию ввести дополнительные персональные санкции против ближайшего окружения Владимира Путина, запретив им въезд и пребывание на территории своей страны.

Также наложить арест на их имущество для дальнейшей конфискации в пользу жертв российских преступлений в Украине. Обращаем ваше внимание на необходимость внесения в перечень подсанкционных лиц госпожи Алины Кабаевой – фактической супруги российского президента,

– говорится в обращении нардепов.

Великобритания и США уже наложили санкции против членов семьи, друзей и родных Владимира Путина. Под санкции попали и его дочери – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова.

"Мы приветствуем тот факт, что Швейцария не стоит в стороне от событий в нашем государстве, введя широкие и эффективные санкции против России. Мы призываем продлевать эту политику и ввести персональные санкции. Просим вашего содействия переадресовать наше обращение правительству и парламенту Швейцарской Конфедерации", – обратился Мережко к Клоду Вильду.

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