Це – фактична дружина російського диктатора Путіна, яка постійно проживає в Швейцарії. Про звернення розповів народний депутат від фракції “Слуга Народу”, голова Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко

До теми Швейцарія ухвалила нові санкції проти Росії: у списку доньки Путіна

. Він же ініціював звернення.

Необхідні санкції проти найближчого оточення Путіна

Народні депутати закликають Швейцарську Конфедерацію ввести додаткові персональні санкції проти найближчого оточення Володимира Путіна, заборонивши їм в’їзд та перебування на території своєї країни.

Також накласти арешт на їхнє майно для його подальшої конфіскації на користь жертв російських злочинів в Україні. Звертаємо вашу увагу до необхідності внесення до переліку підсанкційних осіб пані Аліни Кабаєвої – фактичної дружини російського президента,

– йдеться у зверненні нардепів.

Велика Британія та США вже наклали санкції проти членів родини, друзів та рідних Володимира Путіна. Під санкції потрапили і його доньки – Катерина Тихонова та Марія Воронцова.

"Ми вітаємо той факт, що Швейцарія не стоїть осторонь подій в нашій державі, запровадивши широкі та ефективні санкції проти Росії. Ми закликаємо продовжувати цю політику і запровадити персональні санкції. Просимо вашого сприяння переадресувати наше звернення уряду і парламенту Швейцарської Конфедерації", – звернувся Мережко до Клода Вільда.

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