Украинские десантники уничтожили колонну российской техники вместе с руководящим составом БТГр

Украинские десантники совместно с собратьями из других сил состава обороны разбили колонну вражеской техники. В частности, уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом БТГр оккупантов.

Об этом сообщили в Командовании ДШВ ВСУ на официальной странице в фейсбуке. Среди того что осталось от колонны были найдены служебные документы оккупантов и циничные материалы пропагандистского характера.

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Украинские десантники уничтожили очередную российскую колонну техники

В одном из районов выполнения задач (где именно – не уточняется), подразделением Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с собратьями из других подразделений 13 апреля уничтожена колонна техники оккупантов.

В частности, был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа ВС России,

отметили в Командовании ДШВ ВСУ.

Десантники нашли служебную документацию оккупантов и циничные пропагандистские материалы, в частности "справочник" под названием "Вся правда о преступлениях Украины на Донбассе".

Пропагандистские материалы оккупантов / Фото Командование ДШВ ВСУ

Служебные документы оккупантов / Фото Командование ДШВ ВСУ

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