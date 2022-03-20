Украинские десантники уничтожили российских оккупантов и их намерение ворваться в южные области

20 марта 2022 , 13:01
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Источник:

Минобороны Украины

Украинским десантникам удалось уничтожить российских оккупантов, которые хотели совершить нападение на юге Украины. Некоторые из них изменили украинской присяге.

80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ "тепло встретила" российских орков на юге Украины. Наши герои ликвидировали оккупантов 26-й бригады береговой обороны Черноморского Флота Военно-Морского Флота РФ.

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Оккупанты из Крыма

Ликвидированная бригада оккупантов дислоцируется в селе Перевальное на территории временно оккупированного Крыма. Подавляющее большинство ликвидированных оккупантов – предатели Военной присяги и всего украинского народа.

Фото документов и техники уничтоженных оккупантов:

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Автор: Ярослав Сиваківський