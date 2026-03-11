Есть возможность продавать не только дроны: как Украина может воспользоваться собственными разработками

Украина может стать экспортером дронов, антидроновых систем и боевого опыта – спрос на это уже есть в 11 странах, в частности на Ближнем Востоке. Страны Персидского залива не располагают достаточным количеством ракет для длительного противодействия иранским дронам, поэтому украинские дешевые решения фактически не имеют для них альтернативы.

Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что передача технологий и подготовка местных операторов выгодна Украине экономически и геополитически.

Смотрите также: Трампу это понравится: как Украина может использовать свой "козырь" помощи арабским странам

Как Украина может использовать преимущество в производстве дронов?

Украинские производители дронов давно требуют разрешения на экспорт излишков, которые Министерство обороны не выкупает. Полученные средства можно было бы реинвестировать в закупку современных компонентов и развитие производства.

Поскольку иранские дроны атакуют и американские военные базы, а США пока не демонстрируют высоких результатов в их отражении, Вашингтон может ослабить давление на Украину в переговорах с Россией.

Технологическое преимущество Украины в производстве дронов является временным, и воспользоваться моментом, пока украинские разработки пользуются спросом, нужно уже сейчас.

Украина предлагает не только готовые дроны, но и боевой опыт – как построить антидроновую защиту, сколько должно быть эшелонов перехвата, какая архитектура системы,

– объяснил Романенко.

Украина не может отправить собственных военных для защиты сотен километров побережья Персидского залива, но может быстро подготовить местных операторов – для этого есть школы, методики и тренажеры. Кроме дронов, Украина предлагает и системы обнаружения, в частности акустические системы, которыми уже заинтересовался Катар.

Поможет ли продажа дронов Украине частично погасить долги?

Экспорт оружия и боевого опыта поможет Украине частично погасить долги, что особенно важно, учитывая неопределенность относительно условий возврата западной помощи.

Дроны на оптоволокне уже атакуют правительственные войска в Латинской Америке – это свидетельствует об общемировой потребности в антидроновой обороне. Украина сейчас среди лидеров в этой сфере и может поставлять свои технологии десяткам стран – и во время войны, и после нее,

– пояснил Романенко.

Американские дроновые системы стоят как ракеты, а сбивать дешевые дроны дорогими ракетами – невыгодно. Иран имеет от 40 до 80 тысяч дронов, тогда как страны Персидского залива уже потратили тысячи ракет и их запасов просто не хватит на длительную оборону.

Наращивать производство ракет быстро невозможно, а им нужны решения уже на вчера, и именно здесь украинские дешевые антидронные системы являются безальтернативными.

Обратите внимание! Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко считает, что направление украинских специалистов для помощи в защите американских объектов свидетельствует о зрелой и ответственной позиции государства. Это демонстрирует, что Украина является надежным союзником с уникальными знаниями, опытом и технологиями. Именно поэтому украинские специалисты пользуются спросом: их решения для борьбы с дронами значительно дешевле и эффективнее, чем применение дорогих ракет.

Что известно о поддержке партнеров для Украины?