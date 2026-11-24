После украинской атаки на российский корвет "Меркурий" в ливийском порту Бенгази появилась информация о гибели одного из членов экипажа. Речь идет о 42-летнем капитане 3-го ранга Александре Цулине, который был заместителем командира корабля по работе с личным составом.

Об этом сообщили аналитическая группа Exilenova+ и проект Evocation.info.

Что известно о российском офицере с пораженного корвета "Меркурий"?

Информация о гибели военного была обнаружена в опубликованном в России некрологе. Согласно ему, Цулин погиб 21 ноября во время выполнения боевого задания в акватории Средиземного моря вблизи ливийского города Бенгази. При этом взрыв на борту корвета "Меркурий" произошел в ночь на 22 ноября. Обстоятельства гибели офицера пока подробно не раскрываются.

Ранее проект Evocation.info установил имена командира и заместителя командира российского корабля. Командиром корвета был капитан 2-го ранга Александр Лаврентьев, а его заместителем по работе с личным составом – капитан 3-го ранга Александр Цулин. Последний, по информации аналитиков, и погиб вблизи Бенгази.

Офицер, погибший на борту "Меркурия" / Evocation.info

Украина нанесла атаку по корвету с помощью семи беспилотных катеров. На момент атаки российское судно находилось на стоянке в порту Бенгази, куда прибыло ранее.

Морские дроны доставили в район проведения операции специальным кораблем-носителем. Такой способ применения беспилотных катеров позволил провести атаку вдали от украинского побережья – в центральной части Средиземного моря.

В результате удара российский корабль получил критические повреждения и частично затонул у причала. На его борту также находился боевой вертолет Ка-27.

Проведение операции официально подтвердили президент Украины Владимир Зеленский и Служба безопасности Украины.

Российский военный корабль прибыл в Бенгази в составе конвоя с оружием. В ливийском порту он находился несколько дней до момента атаки.

Что известно о корвете "Меркурий"?

Формально " корвет "Меркурий" " принадлежит Черноморскому флоту России. Однако из-за ограничений на прохождение российских военных кораблей через проливы и ситуации в Черном море судно использовалось на других направлениях, в частности в Средиземноморском регионе.

"Меркурий" – многоцелевой российский корвет проекта 20380 типа "Стерегущий". Его спустили на воду в 2023 году. Корабль предназначен для патрулирования, борьбы с надводными и подводными целями, а также для противовоздушной обороны.

Корвет оснащен ракетным и артиллерийским вооружением, а также современными радиоэлектронными системами. Во время церемонии ввода судна в состав российского флота тогдашний главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявлял о возможности его использования для нанесения ударов по Украине.