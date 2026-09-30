"Добрый вечер, Москва": почему в Кремле нервничают из-за возможного доступа Украины к Starlink

Российские средства РЭБ сейчас существенно затрудняют полеты украинских дронов вглубь России, в частности в направлении Москвы. Однако расширение возможностей Starlink для Украины могло бы изменить ситуацию, усилив связь с беспилотниками и затруднив их подавление.

Ведущий 24 Канала Алексей Душка объяснил, какие новые возможности это может открыть для украинских дронов и почему перспектива такого решения уже вызвала резкую реакцию Кремля. По его оценке, речь идет не только о лучшей устойчивости к РЭБ, но и о более точной работе по военным и стратегически важным объектам в глубине России.

Украинские дроны будет сложнее заглушить

Сейчас российские средства радиоэлектронной борьбы активно глушат спутниковую связь и GPS, а вместе с ПВО создают серьезное препятствие для беспилотников. Особенно плотно такие системы работают вокруг Москвы, потому что часть дронов не может продолжить полет к основной цели.

Сейчас средства радиоэлектронной борьбы очень серьезно глушат спутниковую связь, GPS и все остальное. Где-то дроны сбивает российская ПВО, а где-то зона вообще полностью глушится, то есть над Москвой создан такой купол,

– пояснил Душка.

Расширенный доступ к Starlink, по информации ведущего, мог бы сделать канал связи значительно более устойчивым. Он сослался на объяснение человека, работающего с системой на фронте: в таком случае российскому РЭБ было бы сложнее прервать управление беспилотником.

Если Украина получит эти Starlink, то украинские дроны смогут обходить системы РЭБ, и их будет сложнее заглушить,

– сказал ведущий 24 Канала.

Это могло бы повлиять и на дальность работы беспилотников. Душка объяснил, что более стабильная связь позволяла бы дольше вести дрон к приоритетному объекту, вместо того чтобы заранее закладывать несколько альтернативных целей на случай потери управления.

Тогда у дрона будет одна цель – только важная. Он будет лететь и видеть все практически в режиме реального времени,

– подчеркнул Душка.

По его словам, оператор в таком случае мог бы получать данные с минимальной задержкой и лучше реагировать на ситуацию непосредственно во время полета. В то же время сам Starlink не делает успешную операцию автоматической: для нее все равно нужны дроны, подготовка и тщательное планирование.

В Кремле уже заговорили об "опасном шаге"

На перспективу использования спутниковых систем для работы украинских дронов вглубь России уже отреагировал Кремль. Душка обратил внимание на заявление Дмитрия Пескова, который назвал возможное предоставление таких возможностей Украине потенциально опасным и опрометчивым решением.

Ведущий связывает такую реакцию с тем, что расширенный доступ к Starlink мог бы существенно увеличить возможности Украины наносить удары по российским военным и стратегически важным объектам. По его оценке, нынешний масштаб таких операций еще далеко не исчерпывает потенциал украинских беспилотников.

Украина пока, наверное, не наносит даже половины тех ударов, возможности которых откроются после получения Starlink. И тогда – добрый вечер, Москва,

– сказал Душка.

Он также привел в качестве примера недавние удары по российской железнодорожной инфраструктуре, в результате которых были повреждены пути и сошли с рельсов грузовые вагоны. По его мнению, более стабильная связь с дронами позволила бы Украине значительно точнее работать по заранее определенным важным объектам.

Если Россия наносит удары по гражданским мирным объектам, то Украина будет наносить удары по военным объектам или объектам, стратегически важным для Министерства обороны, для Кремля,

– подчеркнул ведущий 24 Канала.

Душка допустил, что в случае продолжения российских атак на украинскую энергосистему среди стратегически важных целей может рассматриваться и соответствующая инфраструктура России. В то же время он подчеркнул, что даже при наличии Starlink такие операции потребуют накопления необходимых сил и предварительной подготовки.

Душка объяснил возможности Starlink для Украины: смотрите видео