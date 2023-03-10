Украина начала применять таинственные дроны-камикадзе: первые трофеи – "Тор М2" и С-300ВМ

Украина, вероятно, начала использовать дроны-камикадзе Phoenix Ghost или другие беспилотники, которые не были анонсированы. Первыми трофеями дронов-камикадзе стали российские зенитные ракетные комплексы.

Эксперты военного портала Defense Express проанализировали ролик СБУ, которая опубликовала видео использования своими спецподразделениями нового вида дронов-камикадзе. На видео зафиксировано поражение сразу двух зенитных ракетных комплексов – "Тор М2" и С-300ВМ.

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Место и время ударов, тип барражирующего боеприпаса, а также его характеристики не называются. Несмотря на отсутствие точной информации, в Defense Express отметили интересные возможности нового оружия.

Дроны поразили интересные цели

Такой ЗРК как С-300ВМ, а дрон-камикадзе атаковал пусковую установку 9А83М, это не тот вид вооружения, который разворачивается вблизи переднего края вообще. Главное предназначение этого комплекса, отмечают эксперты, – это уничтожение баллистических целей.

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С-300ВМ нуждается в прикрытии зенитными ракетными комплексами ближнего действия. Эту роль, скорее всего, играл "Тор", уничтоженный во время движения.

Поражение одной из машин комплекса С-300ВМ вряд ли проходило в зоне ствольной артиллерии ВСУ, а на больших дистанциях.

При этом сохраняется передача видео, так как для наведения дрон использует оптический канал с автосопровождением цели. Возможно, для передачи сигнала используется другой дрон, играющий роль ретранслятора и увеличивающий дальность управления. Но это все равно говорит о дальности полета нового дрона-камикадзе.

– говорится в сообщении.

Что еще отличает новый дрон-камикадзе

Другой аспект, отличающий этот дрон от других – большие углы атаки. Барражирующий боеприпас атаковал пусковую С-300ВМ в пике с углом близким к 70 – 80 градусам.

"Это достаточно высокий показатель, недостижимый для большинства дронов-камикадзе, имеющих пологую траекторию полета в силу аэродинамических характеристик. В то же время возможность атаковать цель фактически вертикально делает абсолютно беспомощной защиту техники обваловкой", – указывают в Defense Express.

Аналитики отмечают, что, вероятно, речь идет о новом барражирующем боеприпасе. К такому выводу эксперты пришли с учетом целого ряда факторов:

вид целей,

дальность применения,

возможность дрона заходить в пике,

размер боевой части.

В ноябре 2022 появилась информация, что Украина получит Phoenix Ghost от США

В Defense Express сравнили информацию относительно дронов Phoenix Ghost и то, что продемонстрировала СБУ:

дрон предназначен для уничтожения среднебронированных целей,

схожий со Switchblade,

может взлетать вертикально,

время полета – около 6 часов,

оснащен инфракрасной камерой.

Там напоминают, что одной из наиболее вероятных задач Phoenix Ghost является сама охота за зенитными ракетными комплексами противника. Также эксперты предполагают, что это мог быть дрон Switchblade 600.

Однако взрыв боевой части выглядит больше возможностей боевой части Javelin, которая установлена на Switchblade 600.

"Правда, ни одного видео на котором было бы гарантировано снято использование Phoenix Ghost или Switchblade 600 до сих пор не опубликовано. И не следует исключать вариант, что речь идет о совсем другой дрон-камикадзе", – резюмировали в Defense Express.