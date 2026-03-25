Упавшие в странах Балтии дроны могли быть украинскими: что говорят в МИД

На днях в Литве и Эстонии упали несколько дронов. В странах заявили, что они могут быть украинскими.

МИД Украины отреагировал на событие. Впрочем, там не подтвердили и не опровергли версию о том, что эти дроны могут быть украинскими.

Что говорят в МИД Украины о дронах в Балтике?

Спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий отметил: в странах Балтии, к сожалению, постоянно происходят инциденты с дронами различного типа. Впрочем, партнеры понимают, что причиной является война России против Украины.

Мы на контакте с нашими партнерами. Выясняем все обстоятельства тех случаев, о которых идет речь. (...) Я вам могу точно сказать, что все наши балтийские партнеры не имеют никаких сомнений, что причина всех этих случаев – это российская агрессия против Украины, развязанная Россией война. И мы с ними абсолютно едины в позиции, что следствием этих инцидентов должно быть усиление давления на Москву, введение дополнительных санкций против России и так далее,

– сообщил Тихий.

Обратите внимание! 23 марта в Литве заявили, что БпЛА упал в покрытое льдом озеро примерно в 20 километрах от границы с Беларусью.

Что известно о дронах над Балтией в конце марта 2026 года?

Ночью 25 марта два беспилотника залетели с территории России в Балтику. Тот, который залетел в Латвию, взорвался без последствий, а вот в Эстонии БпЛА врезался в трубу Аувереской электростанции.

На Западе предположили, что это были украинские дроны, которые летели бомбить ленинградскую Усть-Лугу и сбились с пути. В вооруженных силах Латвии говорят, что беспилотник с двигателем внутреннего сгорания и, вероятно, боеголовкой.

Правда ли, что Россия может начать войну против Эстонии в ближайшее время?

Такую информацию распространили Bild 16 марта. Мол, россияне продвигают в соцсетях идею провозглашения "Нарвской народной республики".

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в разговоре с 24 Каналом выразил уверенность, что Путин нападет на страны Балтии. Это может произойти уже в ближайшие месяцы. Причина – нужно оправдать давление на россиян в виде отключения интернета и блокировки телеграма, а также показать Россию победительницей. Поскольку в Украине ничего не получается.

А вот политолог Вадим Денисенко в комментарии для RFI высказал другое мнение. Окно возможностей для нападения на Балтику у россиян есть, ведь американцы заняты Ираном. Но Путин вряд ли им воспользуется, потому что ссориться с Трампом не хочется, "простые россияне" могут взбунтоваться, а для распада ЕС и НАТО нужно что-то значительно большее, чем плацдарм в Нарве.