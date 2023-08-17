Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко поделился мнениями с 24 Каналом, что россияне начинают бояться украинских дронов. Кое-где прячут корабли в Севастопольской бухте, а это значит – стычки в водах Черного моря только набирают обороты.
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Россия начинает бояться дронов
Украина показательно берёт под контроль ситуацию в Черном море. Служба безопасности Украины, Главное управление разведки, Военно-морские Силы и другие подразделения показали, насколько эффективными могут быть украинские воздушные и морские дроны. Такая конкуренция между структурами достаточно продуктивна, ведь российских кораблей и военных объектов хватит на всех.
Соревнования за то, кто потопит больше российских кораблей, думаю, можем приветствовать. Это очень хорошо. Я к этому положительно отношусь. Мы видим, что не один проект или дрон завязан на какое-то одно или два ведомства, их больше. Здесь можно пожелать только успехов в этом соревновании, чтобы они были решительными и не отступали от цели,
– добавил военный эксперт.
В России присутствует тотальное преимущество в Черном море с точки зрения морских средств – судов и лодок. Только более 70 кораблей Черноморского флота России прячутся в Севастопольской бухте. Тем не менее украинские дроны показывают, кто в водах хозяин. Серьезная борьба только начинается.
Мусиенко рассказал, как украинские дроны изменили ситуацию в Черном море: смотрите видео
"Некоторые корабли россияне выводят, но делают это максимально осторожно. То есть уже видно, что они боятся этих надводных дронов. Я думаю, что с развитием, частотой применения и масштабированием их производства – проблемы России в Черном будут расти", – сказал Александр Мусиенко.
Успешные атаки морскими дронами: что известно
- Служба безопасности Украины подтвердила, что июльская атака на Крымский мост – их спецоперация. На днях СБУ передала CNN уникальные кадры атаки. Так, стало известно об уникальной украинской разработке - дрон "Морской малыш" (Sea Baby).
- СБУ также предоставила эксклюзивное видео работы морских дронов. Председатель СБУ Василий Малюк подчеркнул, что это изобретение Службы безопасности, так что ни одна частная компания к этому отношения не имеет. Кроме того, Малыш подтвердил, что именно этими дронами атаковали десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG.
- К слову, боевая часть дронов имеет 850 килограммов. В Службе безопасности Украины также заверили, что России следует готовиться к "новых интересных сделок".