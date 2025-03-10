Прогресс безумный: военный рассказал, имеет ли Украина преимущество в дронах над Россией

И Украина, и Россия активно применяют дроны на войне. На некоторых направлениях наше государство является буквально лидером в мире. Но есть моменты, где приходится догонять Россию.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахилес" Юрий Федоренко, отметив, что беспилотные системы существенно развиваются. Еще есть много проблем, но украинский народ достойно их решает.

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Есть чем гордиться

Как отметил Федоренко, Украина не только имеет преимущество в надводных дронах над Россией. Наше государство является первым в мире в этом направлении. До сих пор никто не сделал аналогов, которые могли бы безвылазно загнать российский флот в бухты.

Ситуация с роботизированной техникой на фронте более или менее зеркальная. Где-то Украина имеет удачные решения, где-то – Россия. Все зависит от конкретных подразделений, которые освоили эту технику и имеют собственные решения или централизованные решения.

Одним из реально важных моментов стало появление на фронте так называемых "зенитных FPV-дронов". Они сбивают вражеские разведывательные БпЛА вроде "Орлана", ZALA и т.п.

Это огромный скачок вперед. Это решение обусловлено тем, что Украине не хватало ПВО и боеприпасов к ним. Для живучести нужно было другое решение. И его нашли. Сейчас достаточно активно сбивают вражеские беспилотники. А чем менее качественно нас видит враг – тем эффективнее мы можем организовать оборону и сохранить жизнь людей,

– сказал военный.

Кроме этого, стоит отметить безумный прогресс в дальнобойных дронах на 200-300+ километров. Если еще в начале 2024 года это были единичные удары, то сейчас в России буквально каждую неделю, а порой и чаще что-то горит.

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Есть ли преимущество в FPV-дронах

Прежде всего стоит обратить внимание на разведывательные "Мавики". К сожалению, тут оккупанты имеют преимущество. Оно обусловлено близостью России к Китаю. Также захватчики пользуются этими дронами не хуже, чем Силы обороны Украины.

Ситуация с FPV-дронами в свое время была довольно неприятной. В конце 2023 – начале 2024 года на некоторых направлениях на 1 украинский FPV-дрон оккупанты имели 7-8. По состоянию на сейчас удалось достичь паритета. Речь идет о FPV-дронах, где сигнал передается от пульта по воздуху.

Пока что Россия имеет преимущество в дронах на оптоволокне. Здесь тоже все связано на партнерстве страны-агрессора с Китаем. Однако Украина ищет собственные решения.

Китай зарабатывает деньги. А война России против Украины – это дополнительный инструмент наполнения бюджета. Условно говорю, что на одном предприятии есть станки. Они мотают катушки для оккупантов. А дальше стоят другие, которые мотают для Украины. Наши производители сейчас активно начали заматывать собственные катушки. Думаю, что преимущество врага в FPV на оптоволокне изменится в положительную для нас сторону в начале этого лета,

– отметил военный.

Среди тяжелых бомбардировщиков вроде "Бабы Яги" Украина имеет преимущество. Враг до сих пор не сделал похожего средства. Но, конечно, они ведут разработки, которые рано или поздно могут дать результат.

Другая ситуация была с разведывательными "крыльями". В начале войны враг имел дроны вроде "Орлана". К сожалению, на тот момент таких решений у Сил обороны было мало.

За время полномасштабной войны мы экстерном прошли очень серьезный путь именно в разработке, модернизации и изготовлении разведывательных "крыльев". На сегодня количество таких бортов, которые поставляют в Силы обороны, существенно превышает количество, которое поставляли даже в начале 2024 года,

– рассказал военный.

Беспилотные системы более чем активно развивается. Тут невероятно помогают сами украинцы. Также важно, что удается сотрудничать с партнерами, которые выделяют на производство дронов. Дополнительно некоторые европейские страны начали производить собственные FPV-дроны без запчастей из Китая. Они выходят более дорогими. Но хорошо, что цивилизованный мир пытается слезть с "китайской иглы".