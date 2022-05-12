Украинцы продолжают наносить врагу потери. На этот раз Стратком ВСУ поделился подвигом украинских фермеров.

К теме Украинцы только начали получать западное оружие, а уже "накосили" более 20 тысяч оккупантов

Украинские фермеры охотились на новые трофеи: российский ТОС-1А "Солнцепёк" и зарядная машина к нему. Это грозное оружие уже уничтожает врага,

– говорится в сообщении.

Украинские фермеры охотились на новые трофеи: смотрите видео

Оружие уже уничтожает российских оккупантов: смотрите видео

В Украине уничтожили более 26 600 оккупантов

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 12 мая украинские защитники и защитницы уже ликвидировали 26 650 российских захватчиков. Только за прошедшие сутки удалось уничтожить 300 российских захватчиков. В то же время эти данные неокончательны – боевые действия усложняют процесс подсчета ликвидированных.

Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1195 единиц;

боевых бронированных машин – 2873 единицы;

артиллерийских систем – 534 единицы;

РСЗО – 191 единица;

средств ПВО – 87 единиц;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 161 единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 единиц;

крылатых ракет – 94 единицы;

кораблей – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2019 единиц;

специальной техники – 41 единица.

Заявление МВД

Ростислав Смирнов – советник министра внутренних дел Украины – заявил, что уже очень быстро враг ощутит последствия ленд-лиза, одобренного в США. Тогда российские захватчики ощутят на себе всю силу западного вооружения, оказавшегося в руках украинских защитников и защитниц.

Смирнов подчеркнул, что Украина скоро отобьет все свои улицы и города. Советник главы МВД также подчеркнул, что сейчас сложно конкретизировать сроки поступления оружия.

В то же время, Смирнов заметил: он уверен, что это произойдет так быстро, как только можно будет. Советник главы МВД анонсировал, что вооружение будет очень разнообразным и в больших объемах.

Президент Владимир Зеленский назвал ленд-лиз для Украины историческим решением. Теперь Украина получит доступ к современному оружию, боеприпасам и оборудованию. Кроме того, не придется думать, как за это платить.

Заметьте! Украинские защитники в Рубежном обезвредили вражескую БМП. Это удалось сделать с помощью "Стрени".

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