Українці продовжують завдавати ворогу втрат. Цього разу СтратКом ЗСУ поділився подвигом українських фермерів.

Зауважте Українці лише почали отримувати західну зброю, а вже "накосили" понад 20 тисяч окупантів

Українські фермери вполювали нові трофеї: російський ТОС-1А "Солнцепёк" та заряджувальна машина до нього. Ця грізна зброя вже нищить ворога,

– мовиться у повідомленні.

Українські фермери вполювали нові трофеї: дивіться відео

Зброя вже нищить російських окупантів: дивіться відео

В Україні знищили понад 26 600 окупантів

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 12 травня українські захисники та захисниці вже ліквідували 26 650 російських загарбників. Лише упродовж минулої доби вдалося знищити 300 російських загарбників. Водночас ці дані є неостаточними – бойові дії ускладнюють процес підрахунку ліквідованих.

Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1195 одиниць;

бойових броньованих машин – 2873 одиниці;

артилерійських систем – 534 одиниці;

РСЗВ – 191 одиницю;

засобів ППО – 87 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 161 одиницю;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 одиниць;

крилатих ракет – 94 одиниці;

кораблів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 одиниць;

спеціальної техніки – 41 одиницю.

Заява МВС

Ростислав Смірнов – радник міністра внутрішніх справ України – заявив, що вже дуже швидко ворог відчує наслідки ленд-лізу, який схвалили у США. Тоді російські загарбники відчують на собі всю силу західного озброєння, яке опинилося в руках українських захисників та захисниць.

Смірнов наголосив, що Україна скоро відіб'є всі свої вулиці та міста. Радник глави МВС також наголосив, що наразі важко конкретизувати терміни надходження зброї.

Водночас Смірнов зауважив: він впевнений, що це станеться так швидко, як тільки можна буде. Радник очільника МВС анонсував, що озброєння буде дуже різноманітним та у великих обсягах.

Президент Володимир Зеленський назвав ленд-ліз для України історичним рішенням. Тепер Україна отримає доступ до сучасної зброї, боєприпасів та обладнання. Окрім того, не доведеться думати, як за це все платити.

Зауважте! Українські захисники у Рубіжному знешкодили ворожу БМП. Це вдалося зробити за допомогою "Стугни".

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