Украинские города получили 95 тонн гуманитарной помощи

Украинцев продолжают поддерживать благотворительные организации. Так, в 5 городов поступило почти 95 тонн гуманитарной помощи.

Очередная 30-тонная помощь поступила из Греции и Италии. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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На этот раз в Днепропетровщину и Запорожье прибыли автопоезда с 30-тонным грузом гуманитарной помощи.

Там были генераторы автономного энергообеспечения, лекарства, еда длительного хранения и детское питание.

Поддержка Украины международным сообществом помогает нам бороться с российским агрессором. Мы искренне благодарны нашим партнерам за эту поддержку,

– подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Пять украинских городов уже получили около 95 тонн грузов гуманитарного назначения. "На этом мы не будем останавливаться", – добавляет Наев.

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