Украинские города получили более 200 тонн гуманитарной помощи

Более 200 тонн гуманитарных грузов целевого назначения доставили в 11 украинских городов в рамках инициатив Командования объединенных сил ВСУ. Гумпомощь в первую очередь получили украинские защитники, военные госпитали и внутренне перемещенные лица.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, к гуманитарным инициативам присоединились не только волонтеры, но и представители крупного и малого бизнеса, государственные и негосударственные учреждения, международные фонды. В частности, среди инициатив важное место занимает международный стратегический проект "Помощь Восток".

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Гуманитарные грузы в Украину отправили из Франции, Польши, Литвы, Греции, Италии, Испании и других стран. Доставку производили украинские автомобильные перевозчики, добавил командующий.

Сергей Наев / фото Командование объединенных сил ВС Украины

Наша совместная деятельность является примером объединения весомых усилий ради победы над врагом, угрожающим сегодня не только нашему государству, но и другим странам. Поддержка Украины международным сообществом помогает нам бороться и верить в лучшее. Мы искренне благодарны нашим партнерам за эту помощь,

– подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Недавно в Новомосковский район Днепропетровщины доставили грузы лекарствами, пищевыми продуктами, средствами гигиены и детскими вещами. Его получила районная военная администрация.

Гуманитарная помощь украинским городам / фото Командование объединенных сил ВС Украины

По словам главы Новомосковской районной военной администрации Михаила Вишневского, Новомосковский район один из первых в Украине начал принимать украинцев, которые из-за коварного нападения российского агрессора были вынуждены покинуть свои дома, свои родные города и поселки.

"На сегодняшний день мы приняли более девяти тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых более 2 600 – дети. Помощь, которую мы получили при содействии украинских военнослужащих, крайне необходима", – отметил он.

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