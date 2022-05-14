Украинские и французские специалисты установили личности пяти погибших в Буче

Французские эксперты помогают украинским установить личности убитых граждан в Буче. 5 погибших уже распознаны благодаря ДНК.

Со временем совпадений может быть больше

74 украинца пытаются найти своих без вести пропавших родственников в Буче. Они сдали генетический материал французской миссии для ДНК-экспертизы.

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Французская миссия вместе с украинскими экспертами проработала часть ДНК-профилей неопознанных тел и уже установила 5 совпадений с членами семей, которые ищут близких,

– рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Экспертизы и сравнения продолжаются. Поэтому впоследствии может быть больше совпадений.

Венедиктова поблагодарила французских коллег за помощь. Она отметила, что они приехали на 15 дней, а остались в месяц.

"Международная поддержка является важным фактором нашей победы на юридическом поле боя", – подчеркнула генпрокурор.

Кто совершал зверства в Буче

Американские журналисты провели собственное расследование того, какие военные российской армии совершали столь тяжкие преступления в Буче на Киевщине. Согласно их данным, палачами мирных украинцев были подразделение росгвардии "Витязь", 76-я парашютно-десантная дивизия из Пскова и военные из Чечни. Их установили благодаря социальным сетям, свидетельствам очевидцев и письму, которое в одном из домов оставил оккупант.

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Что известно о жутких убийствах и пытках на Киевщине

Когда российская армия отошла из Киевской области, весь мир увидел, что оставляет после себя "русский мир". Кадры из Бучи облетели все мировые СМИ. Все страны были шокированы тем, что совершила путинская армия. Ведь на улицах мирного городка под Киевом лежали трупы женщин, детей и мужчин.

Множество замученных было в подвалах, кого-то похоронили в братской могиле. Россияне убивали безоружных людей выстрелами в затылок. Они насиловали и женщин, и детей. Верховная Рада, а также ряд стран мира признали это геноцидом украинского народа, который совершила Россия.

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