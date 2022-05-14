Згодом збігів може бути більше

74 українці намагаються знайти своїх безвісти зниклих родичів у Бучі. Вони здали генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи.

Важливо Я бачив, як тварини їдять людей, – лікар, який рятував і хоронив людей під час окупації Бучі

Французька місія разом з українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких,

– розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Експертизи та порівняння ще тривають. Тому згодом може бути більше збігів.

Венедіктова подякувала французьким колегам за допомогу. Вона зазначила, що вони приїхали на 15 днів, а залишилися на місяць.

"Міжнародна підтримка надважливий фактор нашої перемоги на юридичному полі бою", – підкреслила генпрокурорка.

Хто скоював звірства у Бучі

Американські журналісти провели власне розслідування щодо того, які військові російської армії скоювали такі важкі злочини у Бучі на Київщині. Згідно з їхніми даними, катами мирних українців були підрозділ росгвардії "Витязь", 76 парашутно-десантна дивізія з Пскова та військові з Чечні. Їх встановили завдяки соціальним мережам, свідченням очевидців та листу, який в одному з будинків залишив окупант.

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Що відомо про моторошні вбивства та катування на Київщині

Коли російська армія відійшла з Київської області, весь світ побачив, що після себе лишає "рускій мір". Кадри з Бучі облетіли всі світові ЗМІ. Всі країни були шоковані тим, що вчинила путінська армія. Адже на вулицях мирного містечка під Києвом лежали трупи жінок, дітей та чоловіків.

Безліч закатованих були у підвалах, когось похоронили у братській могилі. Росіяни вбивали беззбройних людей пострілами у потилицю. Вони ґвалтували і жінок, і дітей. Верховна Рада, а також низка країн світу визнали це геноцидом українського народу, який вчинила Росія.

До теми дивіться відео про знущання з людей в Бучі: