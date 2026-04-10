Трегубов четко ответил, на чьей стороне преимущество в дронах на фронте

За время полномасштабного вторжения Украине удалось значительно усовершенствовать свою военную промышленность. Некоторое время россияне имели дроновое преимущество на поле боя, но сейчас все изменилось. Этому также способствовал интересный фактор.

Ярким и показательным является использование беспилотников во время боевых действий в килзоне. Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 каналу, что применение там различных видов БпЛА есть на аналогичном уровне, как у Сил обороны, так и противника.

Как Украина усиливает фронт дронами?

Виктор Трегубов подчеркнул, что за последние несколько месяцев украинским силам удалось выстроить эффективную инфраструктуру. Освоение беспилотников стало довольно эффективным.

Их (дроны – 24 Канал) применяют не только для того, чтобы убить вражескую пехоту, но ее для того, чтобы бить вражескую логистику вглубь,

– сказал представитель Группировки объединенных сил.

По его словам, это был тот опыт, который Силам обороны надо было перенять у противников, потому что оккупанты эффективно использовали его. Украине это удалось.

Интересно. Украинские беспилотники наносят мощные удары по территории России и временно оккупированных территориях. Серия взрывов прозвучала в ночь на 10 апреля 2026 года. Российская противовоздушная оборона пыталась отразить атаки, однако успехи были не всегда.

В некоторых аспектах наши военные получили преимущество, превзойдя опыт противника в применении дронов.

У нас сейчас более эффективно выстроены СБС (Силы беспилотных систем – 24 Канал) как структура. Это позволяет нам иметь определенный контроль над килзоной,

– отметил Виктор Трегубов.

Кроме того, он добавил, что пока нет потепления и соответственно "зеленки", когда распускаются листья на деревьях, чего ждали оккупанты.

Как Украина использует дроны на фронте?