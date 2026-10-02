Они сейчас очень нужны: Зеленский заявил, что половина украинских F-16 "застряла" в Европе

Американские истребители F-16 доказывают свою эффективность в борьбе с новыми реактивными беспилотниками России. В то же время слишком много самолетов – около половины – в течение длительного времени находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Financial Times.

Что известно о задержке в ремонте украинских F-16?

По словам президента, некоторые истребители слишком долго находятся на ремонте. Из-за этого Украина теряет драгоценное время, когда эти самолеты особенно нужны для защиты неба.

Глава государства отметил, что Киев хочет, чтобы западные партнеры помогли наладить ремонт и техническое обслуживание F-16 непосредственно в Украине.

Это, пояснил он, позволило бы быстрее возвращать самолеты в строй, поскольку они находились бы ближе к фронту.

Ранее Bloomberg писал, что Украина планирует закупить десятки тысяч 20-миллиметровых снарядов для F-16, чтобы сбивать российские реактивные беспилотники. Киев уже ведет переговоры с европейскими странами и производителями.

По данным СМИ, для уничтожения одного такого дрона может потребоваться около 150 снарядов.

При нынешней интенсивности атак Украине может потребоваться до 10 тысяч боеприпасов в сутки.

Такие снаряды доступны в мире в значительно больших количествах, чем ракеты для Patriot. Поэтому их рассматривают как один из способов усилить защиту украинского неба.