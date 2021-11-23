В украинские Карпаты уже пришла настоящая зима: живописное фото

На горе Поп-Иван Черногорский в украинских Карпатах снова ударили морозы. Утром 23 ноября температура воздуха опустилась там до -6 градусов.

Горные спасатели показали в фейсбуке фото бывшей обсерватории на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат. Она полностью покрыта снегом.

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Какая погода в Карпатах

По состоянию на 10:00 погода на горе Поп-Иван Черногорский облачная. Более того, вершину утром накрыл густой туман. Ветер там западный, его скорость достигает 3 метров в секунду. В комментариях к посту пользователи фейсбука пишут, что наконец-то пришла настоящая зима.

Снег на горе Поп-Иван Черногорский / Фото горных спасателей

Отметим, что минусовая температура удерживается утром на вершине уже несколько дней. "Плюс" последний раз фиксировали там 17 ноября, тогда на столбиках термометров было +2.

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