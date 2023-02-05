Прожгла кожу и не разорвалась: медики уже второй раз успешно достали из тела воина гранату

Украинские медики продолжают восхищать своим мастерством. Они уже второй раз успешно достали из тела военного гранату.

Во время осмотра воина врач-хирург нашел боевую часть гранаты типа ВОГ. Она прожгла большой массив кожи героя, но, к счастью, не разорвалась.

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Хирург принял решение, что оперативное вмешательство нужно немедленно.

Вы только очень не удивляйтесь, но у нас еще одна новость об успешном извлечении боевой части гранаты типа ВОГ из тела раненого,

– заявили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Боеприпас удалось успешно изъять из тела воина. В ВСУ отметили, что воина уже вскоре эвакуируют на реабилитацию.

Первая такая операция была проведена в январе 2023 года

Анна Маляр – заместитель министра обороны – рассказала, что не каждое ранение в область сердца смертельно.

"Это шок. Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ с тела военнослужащего", – заявила Маляр.

Гранату удалили в присутствии двух саперов. Граната могла детонировать в любой момент. К счастью, операция прошла успешно. Воин отправится на лечение.