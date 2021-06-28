Украинские миротворцы в Конго получили почетные награды от ООН: фото, видео
Источник:24 канал
В базовом лагере украинских вертолетчиков в ДР Конго прошли торжества по случаю Парада медалей. Это одно из самых больших праздников для каждого миротворца, где военных награждают отличиями Миссии ООН.
О торжествах в базовом лагере 18 отдельного вертолетного отряда рассказал помощник командира по связям со СМИ Юрий Кульпа.
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Мероприятие начали построением, военные выполнили государственный гимн Украины. Минутой молчания почтили миротворцев, погибших при исполнении служебных задач.
Украинских миротворцев наградили в ДР Конго / Фото Юрия Кульпы
Командир отряда, полковник Сергей Ващенко поздравил военных. Он отметил, что украинские миротворцы уже почти 30 лет выполняют почетную и благородную миссию.
Несут сотням тысяч людей в "горячих точках" планеты надежду на их мирную жизнь и счастливое будущее,
– подчеркнул он.
И добавил, что военнослужащие вертолетного отряда на высоком уровне выполняют задачи, определенные руководством Миссией ООН.
Что известно о медали "За участие в Миссии ООН"
Соответствующая награда основана 2 мая 2000 года. По краям ленты расположены 2 голубые полосы, которые символизируют присутствие ООН в ДР Конго.
Украинские миротворцы получили награды от ООН / Фото Юрия Кульпы
Так выглядит почетная награда от Миссии ООН / Фото Юрия Кульпы
Между ними помещены 2 одинаковые полоски желтого цвета, которые символизируют мир и благополучие. Темно-синяя полоса в центре желтых полос символизирует реку Конго.
Военные поделились своими впечатлениями
Капитан Евгений Копотун, который занимает должность летчика-штурмана вертолетного звена, рассказал, что это – его первая ротация в составе миротворческого контингента. Он считает, что отличие от Миссии ООН, это прежде всего оценка работы украинцев в ДР Конго, а также ценный опыт.
Нашу работу оценивают на высшем уровне. Ведь во время чрезвычайной ситуации (извержение вулкана – 24 канал) наш отряд единственный оставался на территории аэродрома Гома и продолжал выполнять задания,
– отметил он.
По словам Копотуна, те часы налета и опыт, который военные получают в ДР Конго, трудно получить в Украине – за исключением осуществления операций в районе проведения ООС.
Своими впечатлениями о торжественном мероприятии поделился и старший солдат Иван Бухальский – второй начальник автономной электростанции. Он подчеркнул, что "Медаль за участие в Миссии ООН" – это важная награда. "Прежде всего – это память о пребывании здесь", – добавил миротворец.
Парад медалей – торжества в ДР Конго: смотрите видео
Что украинские миротворцы делают в ДР Конго
18 отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго с 2012 года. Среди основных задач национального контингента:
- транспортные перевозки;
- огневая поддержка наземных сил;
- воздушное сопровождение войск сил;
- миссии сдерживания (демонстрация силы), разведки и наблюдения;
- поисково-спасательные операции.
По словам Кульпа, украинские вертолеты всегда там, куда не может добраться другая техника. Говорится, в частности, об экстренных медицинских эвакуациях больных, раненых или тех, кто оказался в опасности.
Кроме этого, миротворцы проводят разведку местности с целью обнаружения баз террористических группировок. А также перевозят на вулкан ученых, которые исследуют его активность.