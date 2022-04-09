Украинские морские пехотинцы уже 45 суток уверенно держат оборону: героические истории Мариуполя

Большая часть современных военных учебников утверждает, что подразделение в полном окружении врага способно обороняться не дольше одной недели. Тем временем украинские военные, которые уже 45 дней находящиеся в окруженном Мариуполе, не только доказывают, что это не так, но и каждый день дают оккупантам по зубам.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" обнародовала реальные истории украинских военнослужащих из Мариуполя. Речь идет о героях отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, которая уже полтора месяца сдерживающих российское нашествие.

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Героизм украинских военных в окружении врага

На странице оперативно-тактической группировки привели несколько примеров героической борьбы, которая без преувеличений войдет во все учебники по военному искусству. Уже более 30 батальонно-тактических групп россиян потеряли боеспособность благодаря профессионализму украинских морских пехотинцев.

Из соображений безопасности в командовании не назвали настоящих имен героев, однако подчеркнули, что наступит момент, когда вся страна и мир о них узнают.

Истории морских пехотинцев в Мариуполе

Так, младший сержант М. возглавляет снайперскую группу, которая успешно выполнила боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия врага. Только через неделю лично им были уничтожены 10 рашистов, еще 8 – ранены.

Кроме того, он обнаружил точное расположение оружия и техники оккупантов, быстро и точно предоставил координаты украинским собратьям, что позволило огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций наших сил.

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Лейтенант Н., в свою очередь, имеет на личном счете не менее двух уничтоженных вражеских танков. 6 марта, во время боя в окрестностях Мариуполя, несмотря на небольшое расстояние и опасность попасть во вражеский обстрел, он выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский танк Т-72. Второй танк пехотинцу удалось уничтожить уже в самом Мариуполе 29 марта, применив при этом другое оружие – NLAW.

А вот старший матрос Г. 22 марта сбил вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Орлан". К слову, украинские морские пехотинцы ежедневно совершают подвиги – множество из них получали ранения, однако впоследствии снова возвращались в бой.

Например, 9 марта, в результате вражеских артиллерийских обстрелов, 8 наших защитников получили ранения. Матрос Н., рискуя собственной жизнью, провел скорую эвакуацию собратьев на безопасное расстояние, в результате чего и сам получил обломочные ранения. Однако уже через 4 дня, 13 марта, матрос Н. выстрелом из РПГ-7В попал во вражеский "Урал-4320". Был уничтожен автомобиль с боеприпасами и живой силой врага.

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В Оперативно-тактической группировке "Восток" подчеркнули, что историй – множество. Воины морской пехоты продолжают уничтожать оккупантов и бороться за свою страну. Враг сконцентрировал огромные силы с целью захватить Мариуполь, однако благодаря мужеству и силе наших защитников планы рашистов до сих пор остаются только планами.

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