Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило реальні історії українських військовослужбовців з Маріуполя. Йдеться про героїв окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, які вже півтора місяця стримують російську навалу.

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Героїзм українських військових в оточенні ворога

На сторінці оперативно-тактичного угруповання навели кілька прикладів героїчної боротьби, яка без перебільшень увійде у всі підручники з військового мистецтва. Зазначається, що уже понад 30 батальйонно-тактичних груп росіян втратили боєздатність завдяки професіоналізму українських морських піхотинців.

З міркувань безпеки, у командуванні не назвали справжніх імен героїв, однак підкреслили, що наступить момент, коли вся країна та світ про них дізнаються.

Історії морських піхотинців у Маріуполі

Так, молодший сержант М. очолює снайперську групу, яка успішно виконала бойове завдання зі знищення снайперів та групи прикриття ворога. Лише за тиждень особисто ним були знищені 10 рашистів, ще 8 – поранено.

Крім того, він виявив точне розташування зброї та техніки окупантів, швидко і точно надав координати українським побратимам, що дозволило вогневими засобами придушити вогонь противника і припинити обстріл позицій наших сил.

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Лейтенант Н., своєю чергою, має на особистому рахунку щонайменше два знищені ворожі танки. 6 березня, під час бою на околицях Маріуполя, попри невелику відстань та небезпеку потрапити під ворожий обстріл, він пострілом з РПГ-7 знищив ворожий танк Т-72. Другий танк піхотинцю вдалось знищити вже у самому Маріуполі 29 березня, застосувавши при цьому вже іншу зброю – NLAW.

А ось старший матрос Г. 22 березня збив ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня типу "Орлан". До слова, українські морські піхотинці щодня здійснюють подвиги – безліч з них отримували поранення, однак згодом знову повертались до бою.

Наприклад, 9 березня, унаслідок ворожого артилерійського обстрілу, 8 наших захисників отримали поранення. Матрос Н., ризикуючи власним життям, провів швидку евакуацію побратимів на безпечну відстань, унаслідок чого й сам отримав уламкові поранення. Однак вже через 4 дні, 13 березня, матрос Н. пострілом з РПГ-7В влучив у ворожий "Урал-4320". Було знищено авто з боєприпасами і живою силою ворога.

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В Оперативно-тактичному угрупованні "Схід" підкреслили, що таки історії – безліч. Воїни морської піхоти продовжують знищувати окупантів і боротись за свою країну. Ворог сконцентрував величезні сили з метою захопити Маріуполь, однак завдяки мужності та силі наших оборонців плани рашистів й досі залишаються лише планами.

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