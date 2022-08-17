Батальон "Монако": как украинские олигархи во время войны отдыхают на Лазурном Берегу

Некоторые украинские олигархи с начала войны уехали любоваться Средиземноморьем. На эту тему журналисты сняли документальный фильм под названием "Батальон "Монако".

Фильм был снят в Монако. Персонажами стали Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.

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Как отдыхают украинские олигархи во время войны

Яхта Константина Жеваго, которая называется "Z" по первой букве его фамилии, открыто бросает якорь на рейде Монако, хотя ее владельца разыскивает Интерпол.

2019 против Жеваго открыли уголовное производство о возможной причастности к хищению 2,5 миллиарда гривен. Затем его объявили в международный розыск. 2021 Интерпол объявил олигарха в розыск по делу по растрате 113 миллионов долларов.

Братьев Суркисов увидели в элитной гостинице, где они регулярно снимали апартаменты и в предыдущие годы. Они также являются постоянными клиентами казино "Монте-Карло".

Через месяц после начала войны, 23 марта, Государственное бюро расследований сообщило, что Суркисы выехали из Украины с большой суммой наличных денег.

Также за несколько дней до полномасштабного вторжения за границу скрылся народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович. Вероятно, мужчина отдыхает со своей мамой. Они проживают в имении, которое зарегистрировано на российском банкире Борисе Давидярове.

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Украинских олигархов лишают гражданства

Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и других. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

Ранее в сети народный депутат Власенко опубликовал указ №502/2022 Президента Украины, изданный 18 июля 2022 года. В тексте говорится о лишении гражданства 10 человек.

Среди них – Игорь Коломойский, олигарх и политик, Игорь Васильковский, действующий нардеп от партии "Слуга народа", Вадим Рабинович, нардеп от ОПЗЖ, Геннадий Корбан, предприниматель и политик из Днепропетровщины.

В документе не указывают причины, на основании которых принят Указ. При этом в Законе Украины "О гражданстве" статьи 17 указано, что прекратить гражданство можно в трех случаях:

потери гражданства;

выхода из гражданства,

согласно международным договорам.

В ОПУ отказались комментировать лишение гражданства

Михаил Подоляк заявил в эфире 24 канала, что кто-либо от имени государства не комментирует все, что касается вопросов, где есть персональные данные людей. В том числе, правовые статусы людей в государстве.

По его словам, есть указы о получении гражданства или о выбытии из гражданства. Это все секретные указы и они могут комментироваться представителями власти только в том случае, если человек, который в нем, сам комментирует ситуацию. Кроме того, она готова модерировать этот вопрос через адвокатов, а также заявляет о причинах решения. Только после этого может прокомментироваться государство.

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