Украинские операторы Javelin из школы артиллерии впервые провели запуск ракет: видео

Операторы противотанкового ракетного комплекса Javelin осуществили боевые запуски ракет. Они учились в школе противотанковой артиллерии.

Это произошло на базе 184-го Учебного центра Национальной академии. Так завершились очередные курсы подготовки специалистов.

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По словам начальника отделения организации процесса, подполковника Николая Ханаса, 2-недельный курс подготовки прошел очень быстро.

Чем занимались будущие операторы

Во время учений будущие специалисты ознакомились с противотанковым ракетным комплексом, в частности:

с назначением;

со строением;

с принципом действия;

с тактико-техническими характеристиками;

с особенностями применения.

Также операторы выполняли контрольные упражнения и пуски на тренажерах. В конце подготовки состоялись тренировочно-боевые запуски с Javelin.

. Javelin – это ракетный комплекс, которые производят американские компании Raytheon и Lockheed Martin. Он предназначен для того, чтобы поражать бронетехнику, земельные укрепления и некоторые летательные объекты. Еще в 1996 году его взяли на вооружение армии США. Уже с 2018 года комплекты начали поступать и в Украину.

Операторы Javelin осуществили запуск ракет: смотрите видео

Временно исполняющий обязанности начальника Школы противотанковой артиллерии капитан Александр Кононец рассказал, что в подготовке украинских военных принимали участие коллеги из "Многонациональной группы по подготовке – Украина" с США.

Завершились курсы подготовки будущих операторов / Фото "Армия Inform"

"Цель установили на расстоянии 1 900 метров, при максимальной дальности поражения этого комплекса 2 500 метров. Курсанты нашей школы показали максимальный результат. Цель поразили с первого выстрела. Тем самым мы в очередной раз доказали лозунг нашего полка: "Каждый выстрел – точно в цель", – отметил Кононец.

За время подготовки операторов Javelin курсы закончили примерно 100 узкопрофильных специалистов.