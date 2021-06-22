Це відбулось на базі 184-го Навчального центру Національної академії. Так завершились чергові курси підготовки фахівців.

Зверніть увагу Україна проведе навчання Sea Breeze з рекордною кількістю країн-учасниць

За словами начальника відділення організації процесу, підполковника Миколи Ханаса, 2-тижневий курс підготовки минув дуже швидко.

Чим займались майбутні оператори

Під час навчань майбутні фахівці ознайомились із протитанковим ракетним комплексом, зокрема:

  • з призначенням;
  • з будовою;
  • з принципом дії;
  • з тактико-технічними характеристиками;
  • з особливостями застосування.

Також оператори виконували контрольні вправи і пуски на тренажерах. Наприкінці підготовки відбулись тренувально-бойові запуски з Javelin.

Оператори Javelin здійснили запуск ракет: дивіться відео

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Школи протитанкової артилерії капітан Олександр Кононець розповів, що у підготовці українських військових брали участь колеги з "Багатонаціональної групи з підготовки – Україна" з США.

Завершились курси підготовки майбутніх операторів / Фото "Армія Inform"

"Ціль встановили на відстані 1 900 метрів, при максимальній дальності ураження цього комплексу 2 500 метрів. Курсанти нашої школи показали максимальний результат. Ціль уразили з першого пострілу. Тим самим ми вкотре довели гасло нашого полку: "Кожен постріл – точно в ціль", – відзначив Кононець.