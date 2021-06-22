Це відбулось на базі 184-го Навчального центру Національної академії. Так завершились чергові курси підготовки фахівців.
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За словами начальника відділення організації процесу, підполковника Миколи Ханаса, 2-тижневий курс підготовки минув дуже швидко.
Чим займались майбутні оператори
Під час навчань майбутні фахівці ознайомились із протитанковим ракетним комплексом, зокрема:
- з призначенням;
- з будовою;
- з принципом дії;
- з тактико-технічними характеристиками;
- з особливостями застосування.
Також оператори виконували контрольні вправи і пуски на тренажерах. Наприкінці підготовки відбулись тренувально-бойові запуски з Javelin.
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Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Школи протитанкової артилерії капітан Олександр Кононець розповів, що у підготовці українських військових брали участь колеги з "Багатонаціональної групи з підготовки – Україна" з США.
Завершились курси підготовки майбутніх операторів / Фото "Армія Inform"
"Ціль встановили на відстані 1 900 метрів, при максимальній дальності ураження цього комплексу 2 500 метрів. Курсанти нашої школи показали максимальний результат. Ціль уразили з першого пострілу. Тим самим ми вкотре довели гасло нашого полку: "Кожен постріл – точно в ціль", – відзначив Кононець.