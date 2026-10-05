Украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на Rafale во Франции, – Зеленский

Украина и Франция готовят новые оборонные проекты, которые будут включать авиацию и совместное производство вооружений. Кроме того, в ближайшее время украинские военные начнут осваивать французские истребители.

О подробностях телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

О чем говорили Зеленский и Макрон

Стороны обсудили эскалацию российского террора и насущные потребности украинской армии в защите. По словам главы государства, в настоящее время активно готовятся новые поставки оружия, которые уже скоро прибудут в Украину.

Особое внимание в ходе переговоров уделили укреплению украинской боевой авиации. Уже в ближайшее время украинские пилоты отправятся во Францию, где начнут тренировки на многоцелевых истребителях Rafale.

Кроме того, команды обеих стран продолжают работать над тем, чтобы локализовать производство французских ракет и авиабомб непосредственно на территории Украины. Также продолжается активная подготовка системы FREYJA.

Обсудили, в каких областях мы можем ускорить работу. Договорились, что поговорим обо всем более подробно во время встречи,

– отметил президент.

Напомним, что во время визита в Киев канцлера Германии Фридриха Мерца стороны договорились о комплексном пакете поддержки на сумму более 1,3 миллиарда евро. В него войдут средства на совместное производство перехватчиков для реактивных дронов, дальнобойное вооружение и боевые беспилотники.

Также в ходе этой встречи обсуждали передачу ракет Taurus, от попыток получить которые Украина не собирается отказываться.