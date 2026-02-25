Командующий Нацгвардии сказал, что для него сейчас самое сложное: "Этот стресс пропускаю через себя"

Война России против Украины это постельная боль, стресс и потери. Есть много украинских семей, которые не знают, что случилось с их близкими. Одной из обязанностей военного командования является коммуникация с этими людьми.

Командующий Нацгвардии, украинский генерал Александр Пивненко эксклюзивно рассказал на ютуб-канале Анны Максимчук, что встречается с родственниками военнопленных и без вести пропавших. Эти люди делятся своей болью, это очень сложно проживать каждый день.

"Это очень сильный стресс, потому что я пропускаю через себя каждые их слова", – сказал он.

Коммуникация с семьями пленных и пропавших без вести

Александр Пивненко отметил, что родные военнопленных и пропавших без вести, с которыми он встречается, чтобы обсудить ситуацию, сначала очень активные, говорят то, что думают. После этого военные им подробно объясняют все. Поэтому все встречи заканчиваются нормально, с пониманием, ведь люди получают нужную им информацию.

Важно! Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на февраль 2026 года в российском плену находятся около 7 тысяч украинцев, тогда как Украина удерживает более 4 тысяч российских военных. Он отметил готовность к новому обмену – от формата "всех на всех" до меньших договоренностей, подчеркнув, что любой шаг в этом направлении является важным.

В Нацгвардии налажена система работы. Генерал подчеркнул, что для этого они стягивают представителей Вооруженных Сил, КША, Нацпол, Службы безопасности, представителей воинских частей, в которых военнослужащие погибли, попали в плен или считаются без вести пропавшими.

Интервью с командующим Нацгвардии Александром Пивненко: видео

Поэтому это тяжелая работа. Если до обеда встретился (с семьями военных – 24 Канал), то после обеда ты уже не можешь нормально работать, потому что переживаешь, что, как и почему говорят, о чем велись разговоры,

– подчеркнул Пивненко.

Он добавил, что очень трудно пропускать сквозь себя боль всех людей, которые потеряли близких на войне или живут в неизвестности, но понимает, что это очень важная работа, которую он с коллегами продолжает выполнять.

Что известно об украинских пленных?