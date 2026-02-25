Командующий Нацгвардии сказал, что для него сейчас самое сложное: "Этот стресс пропускаю через себя"
- Генерал Александр Пивненко встречается с родственниками военнопленных и пропавших без вести, чтобы обсудить ситуацию и предоставить им нужную информацию.
- Для коммуникации с родственниками в Нацгвардии налажена система работы с привлечением представителей ВСУ, КША, Нацпола, СБУ и воинских частей.
Война России против Украины это постельная боль, стресс и потери. Есть много украинских семей, которые не знают, что случилось с их близкими. Одной из обязанностей военного командования является коммуникация с этими людьми.
Командующий Нацгвардии, украинский генерал Александр Пивненко эксклюзивно рассказал на ютуб-канале Анны Максимчук, что встречается с родственниками военнопленных и без вести пропавших. Эти люди делятся своей болью, это очень сложно проживать каждый день.
Смотрите также "Значительная цифра": Буданов сказал, когда может быть следующий обмен пленными с Россией
"Это очень сильный стресс, потому что я пропускаю через себя каждые их слова", – сказал он.
Коммуникация с семьями пленных и пропавших без вести
Александр Пивненко отметил, что родные военнопленных и пропавших без вести, с которыми он встречается, чтобы обсудить ситуацию, сначала очень активные, говорят то, что думают. После этого военные им подробно объясняют все. Поэтому все встречи заканчиваются нормально, с пониманием, ведь люди получают нужную им информацию.
Важно! Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на февраль 2026 года в российском плену находятся около 7 тысяч украинцев, тогда как Украина удерживает более 4 тысяч российских военных. Он отметил готовность к новому обмену – от формата "всех на всех" до меньших договоренностей, подчеркнув, что любой шаг в этом направлении является важным.
В Нацгвардии налажена система работы. Генерал подчеркнул, что для этого они стягивают представителей Вооруженных Сил, КША, Нацпол, Службы безопасности, представителей воинских частей, в которых военнослужащие погибли, попали в плен или считаются без вести пропавшими.
Интервью с командующим Нацгвардии Александром Пивненко: видео
Поэтому это тяжелая работа. Если до обеда встретился (с семьями военных – 24 Канал), то после обеда ты уже не можешь нормально работать, потому что переживаешь, что, как и почему говорят, о чем велись разговоры,
– подчеркнул Пивненко.
Он добавил, что очень трудно пропускать сквозь себя боль всех людей, которые потеряли близких на войне или живут в неизвестности, но понимает, что это очень важная работа, которую он с коллегами продолжает выполнять.
Что известно об украинских пленных?
Бойцы Центра спецназначения "Омега" совершили рейд в тыл противника на Покровском направлении и освободили своего собрата, который пробыл в плену 27 дней. По словам командира подразделения Павла Яцюка, во время операции было уничтожено восемь оккупантов, а освобожденного военного уже транспортируют в Киев для лечения.
Владимир Зеленский сообщил, что заслушал отчет переговорной группы после встреч в Швейцарии и определил приоритетом дальнейший прогресс в гуманитарных вопросах, в частности по обмену пленными. По его словам, стороны приблизились к договоренностям и в ближайшее время могут согласовать формат и сроки нового обмена.
Во временно оккупированном Крыму установили местонахождение киевлянина Александра Костюка, которого российские военные похитили в марте 2022 года на Сумщине во время волонтерской эвакуации. После этапирования через несколько российских СИЗО и колоний его сейчас незаконно удерживают в СИЗО в Симферополе. Семья не имеет стабильной связи с ним и добивается его освобождения.