МИД требует допустить консула к пленникам: детали содержания украинских воинов в Венгрии

Недавно появилась информация о передаче Венгрии украинских военнопленных. Вице-премьер страны по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил, что Россия передала в Венгрию 11 закарпатских венгров.

Это событие прокомментировал советник Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Иван Ангелин. Он рассказал о деталях содержания наших воинов.

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Военные до сих пор считаются пленными

Ангелин подчеркнул, что украинские военные продолжают фактически считаться пленниками, и пока неизвестно, на каких основаниях они там находятся, и почему их не отпускают в Украину.

Они все равно будут считаться пропавшими без вести при особых обстоятельствах, пока мы не заберем их в Украину. Но дальше вопрос о переговорах, о возвращении, вопрос на каких основаниях их перевезли туда, этим уже должны заниматься правоохранительные органы и МИД,

– объяснил советник Уполномоченного.

Он также добавил, что Украине неизвестно об условиях содержания наших бойцов, а встречи с родственниками разрешены только лимитированные. К примеру, родственников поселяют в гостинице или хостеле на территории Венгрии, затем забирают и везут в какое-нибудь место, и туда также привозят ребят.

"То есть родственники не посещают места содержания, а их привозят и буквально час, максимум два, общаются", – говорит Ангелин.

О сроках возвращения бойцов в Украину ничего не известно

Советник Уполномоченного рассказал, что родственникам ничего не говорят о перспективах возвращения украинцев домой. Кроме того, информация об именах и фамилиях этих пленных была получена не в результате официальных переговоров: это были оперативные сведения.

"Это первый нам известный случай о том, что передают наших военнослужащих. Мы считаем, что государство должно вмешаться и принять какие-то меры, и должно вообще понять, на каких основаниях людей передали, и на каких основаниях людей принимают другие страны", – подчеркнул Ангелин.

Будапешт нарушает положения конвенции о защите прав людей

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу рассказал, что все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха.

Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины,

– говорит спикер.

Он добавил также, что такие действия Будапешта ставят под вопрос задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию. Кроме того, они могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Поэтому МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также оказать срочную консульскую помощь.