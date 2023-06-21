Ярослав Божко – глава Центра политических студий "Доктрина" – предполагает, что среди пленных могут быть этнические венгры из Закарпатья. И Россия может использовать этот инцидент, чтобы усугубить ситуацию в этом регионе Украины. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Возможность попиариться Орбану

Также Россия может благодаря этому инциденту дать возможность премьеру Венгрии Виктору Орбану попиариться на войне. Мол, мы освобождаем даже венгров, страдающих от войны. Хотя это граждане не Венгрии, а Украины.

По этим причинам Россия могла передать Венгрии украинских пленных – неизвестно на каких условиях. И действительно, не факт, что они сейчас свободные лица. Также передача пленных в третьи руки может быть на условиях интернирования,

– отметил политолог.

К примеру, командиры "Азова" сейчас находятся в Турции в достаточно жестких условиях. Они не являются туристами, а остаются под постоянным наблюдением, им запрещено, в частности, пользоваться интернетом.

"Я не удивлюсь, если такая же ситуация с украинскими военными в Венгрии", – предположил Божко.

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Может быть определенная игра

В то же время в этой ситуации может быть место определенной игре. К примеру, венгерские или российские спецслужбы могут запугивать этих пленных.

Мол, в Украине вас могут не принять, объявить предателями. Поэтому вам нужно сделать какие-то шокирующие заявления. Что-то вроде лжи про то, что командиры "гонят бойцов без амуниции на пулеметы" или что-то подобное. И потом российская пропаганда будет тиражировать эти заявления в европейских СМИ.

Для венгерского политикума эта история выгодна тем, что позволяет продвигать их нарративы. Они хотят демонстрировать себя не как часть абстрактного государства Венгрия, а как часть всех венгров, как символ великой венгерской нации, которая якобы была разделена. Поэтому им дело и до венгров и в Трансильвании, и в Балканских странах, и в Закарпатье.

Орбан и его окружение, считает политолог, хотят себя видеть приверженцами широкого толкования венгерской нации. Мол, есть не только Венгрия, где мы живем, а еще много земель вне ее, где есть венгры, и мы им тоже помогаем.

"Это определенный пиар на отрицании исторического ревизионизма и Трианонского договора 1920 года", - подчеркнул Ярослав Божко.

Трианонский договор Мирный договор между государствами Антанты и Королевством Венгрия по результатам Первой мировой войны был принят 4 июня 1920 года. Согласно ему Венгрия потеряла территории, в частности в Закарпатье.

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