Украинские подростки за деньги поджигали авто военных ВСУ за деньги
Источник:Нацполиция
Российские спецслужбы вербовали украинских подростков за деньги жечь автомобили военнослужащих ВСУ. Завербованных оккупантами юношей уже задержали.
Теперь задержанным подросткам грозит тюрьма.
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Как Россия вербовала украинских подростков
Правоохранители установили, что с начала 2024 года в социальных сетях активизировались спецслужбы страны-агрессора, которые привлекали к подпольной подрывной деятельности подростков в возрасте от 13-ти лет.
Им предлагали поджоги щедрое денежное вознаграждение. В частности в Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней 13 и 16 лет, которые подожгли две машины, принадлежавших военнослужащим.
Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто,
– рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.
Полицейские передали материалы следователям СБУ. Те сообщили фигурантам о подозрении в совершении диверсии в условиях военного положения – ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины.
Какое наказание грозит подросткам
Самого младшего, 13-летнего парня, передали на поруки родителям. Остальным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15-ти лет лишения свободы.
Призываем родителей внимательнее относиться к своим детям, а также предупредить их о коварстве врага и установленную законом ответственность за совершение диверсий: до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение,
– сказал Вадим Дзюбинский.
- Также поджоги автомобилей ВСУ зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам правоохранители проводят неотложные следственные действия, продолжается досудебное расследование.
- В частности по факту поджога микроавтобуса военнослужащих в Днепре правоохранители подозревают группу лиц.