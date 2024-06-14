Украинские подростки за деньги поджигали авто военных ВСУ за деньги

Российские спецслужбы вербовали украинских подростков за деньги жечь автомобили военнослужащих ВСУ. Завербованных оккупантами юношей уже задержали.

Теперь задержанным подросткам грозит тюрьма.

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Как Россия вербовала украинских подростков

Правоохранители установили, что с начала 2024 года в социальных сетях активизировались спецслужбы страны-агрессора, которые привлекали к подпольной подрывной деятельности подростков в возрасте от 13-ти лет.

Им предлагали поджоги щедрое денежное вознаграждение. В частности в Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней 13 и 16 лет, которые подожгли две машины, принадлежавших военнослужащим.

Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто,

– рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

Полицейские передали материалы следователям СБУ. Те сообщили фигурантам о подозрении в совершении диверсии в условиях военного положения – ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины.

Какое наказание грозит подросткам

Самого младшего, 13-летнего парня, передали на поруки родителям. Остальным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Призываем родителей внимательнее относиться к своим детям, а также предупредить их о коварстве врага и установленную законом ответственность за совершение диверсий: до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение,

– сказал Вадим Дзюбинский.