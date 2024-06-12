Сейчас полицейские пытаются установить и найти злоумышленников.
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В Днепре подожгли авто военных: подробности инцидента
Преступление произошло в ночь на 10 июня на улице Яркой в Днепре. Микроавтобус стоял на автостоянке.
На месте происшествия полицейские установили, что в результате поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, который принадлежит военным.
Огонь повредил моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло.
В Днепре подожгли авто военных / Нацполиция
Злоумышленники быстро скрылись
Неподалеку сожженной машины нашли пустые бутылки от бензина.
По факту поджога автомобиля ВСУ полиция открыла уголовное производство... Принимаются меры для задержания злоумышленников,
– сообщили в полиции.
К слову, местные телеграм-каналы, ссылаясь на свидетелей, пишут, что преступников было несколько – они были в масках и быстро убежали. Полиция также предполагает, что поджог совершила группа лиц.
Следователи уже начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.
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Стоит отметить, что в последнее время нападения на военнослужащих участились. В частности:
- 11 июня в населенном пункте Книжковцы Хмельницкой области мужчина напал с ножом на работника ТЦК, ранив его в левое плечо со стороны спины. Работники военкомата задержали нападавшего и вызвали полицию.
- 10 июня в Мерефе на Харьковщине произошла драка между гражданским и военными. Соответствующее видео распространили в сети. Телеграм-каналы писали, что работник ТЦК избил и повалил на землю гражданина. Однако в ТЦК утверждают, что драку начал военнообязанный. Сообщается также, что один из военных пострадал, поэтому правоохранители начали по данному факту уголовное производство.