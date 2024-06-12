Наразі поліцейські намагаються встановити та знайти зловмисників.
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У Дніпрі підпалили авто військових: подробиці інциденту
Злочин стався в ніч на 10 червня на вулиці Яскравій у Дніпрі. Мікроавтобус стояв на автостоянці.
На місці події поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим.
Вогонь пошкодив моторний відсік, торпедо авто та лобове скло.
У Дніпрі підпалили авто військових / Нацполіція
Зловмисники швидко втекли
Неподалік спаленої автівки знайшли порожні пляшки від бензину.
За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження… Вживаються заходи для затримання зловмисників,
– повідомили в поліції.
До слова, місцеві телеграм-канали, посилаючись на свідків, пишуть, що злочинців було декілька – вони були у масках і швидко втекли. Поліція також припускає, що підпал вчинила група осіб.
Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.
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Варто зазначити, що останнім часом напади на військовослужбовців почастішали. Зокрема:
- 11 червня в населеному пункті Книжківці на Хмельниччині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК, поранивши його у ліве плече зі сторони спини. Працівники військкомату затримали нападника і викликали поліцію.
- 10 червня у Мерефі на Харківщині сталася бійка між цивільним та військовими. Відповідне відео поширили в мережі. Телеграм-канали писали, що працівник ТЦК побив і повалив на землю громадянина. Однак у ТЦК стверджують, що бійку почав військовозобов'язаний. Повідомляється також, що один з військових постраждав, тож правоохоронці почали за цим фактом кримінальне провадження.