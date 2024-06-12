Наразі поліцейські намагаються встановити та знайти зловмисників.

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У Дніпрі підпалили авто військових: подробиці інциденту

Злочин стався в ніч на 10 червня на вулиці Яскравій у Дніпрі. Мікроавтобус стояв на автостоянці.



На місці події поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим.

Вогонь пошкодив моторний відсік, торпедо авто та лобове скло.



У Дніпрі підпалили авто військових / Нацполіція

Зловмисники швидко втекли

Неподалік спаленої автівки знайшли порожні пляшки від бензину.

За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження… Вживаються заходи для затримання зловмисників,

– повідомили в поліції.

До слова, місцеві телеграм-канали, посилаючись на свідків, пишуть, що злочинців було декілька – вони були у масках і швидко втекли. Поліція також припускає, що підпал вчинила група осіб.

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

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Варто зазначити, що останнім часом напади на військовослужбовців почастішали. Зокрема: