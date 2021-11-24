Украинские пограничники начали спецоперацию на границе с Беларусью

24 ноября 2021 , 10:13
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Источник:

Госпогранслужба

На украинско-белорусской границе 24 ноября началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она предусматривает меры для наращивания охраны и защиты нашей границы.

Как рассказали в ГПСУ, целью спецоперации является недопущение миграционного кризиса и противодействие противоправной деятельности.

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Риск перемещения мигрантов в Украину существует

По словам первого заместителя председателя ГПСУ Владимира Никифоренко, на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину. Именно поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовали проведение совместной специальной пограничной операции и разработали соответствующий план. И она официально началась,
 –  отметил он.

Спецоперацию координирует Государственная пограничная служба Украины. Она проводится совместно с:

  • силами Национальной гвардии,
  • Национальной полиции,
  • ВСУ,
  • другими привлеченными резервами.

Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.


На границе с Беларусью устроили спецоперацию / Фото ГПСУ

Контролировать безопасность на государственной границе будут увеличенные пограничные наряды. В охране границы будет активно применяться:

  • авиация,
  • беспилотные авиационные комплексы,
  • технические средства наблюдения.

Какие еще меры безопасности применят

Кроме этого, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. Так, в контролируемых приграничных районах выставят контрольные посты на автомобильных дорогах.

Пограничники будут патрулировать основные пути, следующие к государственной границе. Также правоохранители будут проверять автобусные и железнодорожные станции.


Для наблюдения за границей привлекли авиацию и дроны / Фото ГПСУ


На границе разместили технику / Фото ГПСУ

Кризис на польско-белорусской границе

  • Напряженная ситуация на границе между Беларусью и Польшей начала нарастать с 8 ноября. Именно тогда из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов. Поэтому Польша решила увеличить количество военных на границе.
  • Впоследствии поляки заявили, что белорусские правоохранители не разрешают нелегалам возвращаться. ЕС уверяет, что мигрантов на границе собрали организованно.
  • Отреагировали на ситуацию страны Балтии. Они назвали события "гибридной агрессией". Еврокомиссия эту позицию разделяет.
Обратите внимание! Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предположил, что мигрантов с белорусской границы Россия может направить в Украину. Поэтому базовые точки границы решили усилить.
Автор: Альона Захарова