Украинские пограничники начали спецоперацию на границе с Беларусью

На украинско-белорусской границе 24 ноября началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она предусматривает меры для наращивания охраны и защиты нашей границы.

Как рассказали в ГПСУ, целью спецоперации является недопущение миграционного кризиса и противодействие противоправной деятельности.

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Риск перемещения мигрантов в Украину существует

По словам первого заместителя председателя ГПСУ Владимира Никифоренко, на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину. Именно поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовали проведение совместной специальной пограничной операции и разработали соответствующий план. И она официально началась,

– отметил он.

Спецоперацию координирует Государственная пограничная служба Украины. Она проводится совместно с:

силами Национальной гвардии,

Национальной полиции,

ВСУ,

другими привлеченными резервами.

Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.



На границе с Беларусью устроили спецоперацию / Фото ГПСУ

Контролировать безопасность на государственной границе будут увеличенные пограничные наряды. В охране границы будет активно применяться:

авиация,

беспилотные авиационные комплексы,

технические средства наблюдения.

Какие еще меры безопасности применят

Кроме этого, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. Так, в контролируемых приграничных районах выставят контрольные посты на автомобильных дорогах.

Пограничники будут патрулировать основные пути, следующие к государственной границе. Также правоохранители будут проверять автобусные и железнодорожные станции.



Для наблюдения за границей привлекли авиацию и дроны / Фото ГПСУ



На границе разместили технику / Фото ГПСУ

Кризис на польско-белорусской границе

Напряженная ситуация на границе между Беларусью и Польшей начала нарастать с 8 ноября. Именно тогда из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов. Поэтому Польша решила увеличить количество военных на границе.

Впоследствии поляки заявили, что белорусские правоохранители не разрешают нелегалам возвращаться. ЕС уверяет, что мигрантов на границе собрали организованно.

Отреагировали на ситуацию страны Балтии. Они назвали события "гибридной агрессией". Еврокомиссия эту позицию разделяет.