Украинские пограничники провели на востоке масштабные учения с системами ПВО: зрелищные кадры
Боевые подразделения украинских пограничников провели масштабные учения на Донбассе. Кадры тренировок защитников обнародовали в сети 31 октября.
Главной частью военной подготовки стала учебная стрельба из разных видов вооружения, а также совершенствование навыков по инженерной подготовке и тактической медицине.
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Пограничники тренировались противодействовать врагу на востоке / Фото из фейсбука Операции объединенных сил
В тренировках задействовали противотанковые гранатометы / Фото из фейсбука Операции объединенных сил
Пограничники оттачивали боевое применение / Фото из фейсбука Операции объединенных сил
Задействовали даже системы противовоздушной обороны
- Программа учений предусматривала марш и развертывание подразделений на определенных позициях.
- Там пограничники отработали тактические эпизоды боевого применения и разные упражнения по стрельбам.
- В частности, воины оттачивали мастерство нанесения ударов по врагу из зенитных установок, противотанковых гранатометов и вооружения боевых машин.
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Вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом украинские военные провели тренировки по уничтожению вражеского морского десанта. Воины ВСУ по легенде отражали его наступление, применяя при этом самоходные артиллерийские установки "Гвоздик" и беспилотники.
Текст публикации Операции объединенных сил:
В Донецкой области тренируются боевые подразделения пограничников
На днях в Донецком пограничном отряде были проведены полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности.
Основная составляющая – обучающие стрельбы. Целью практических тренировок было усовершенствовать знания и навыки военнослужащих.
По программе учений подразделения пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач. Также пограничники отработали тактические эпизоды боевого применения с выполнением упражнений стрельб.
Упражнялись пограничники в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, особое внимание было уделено тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.