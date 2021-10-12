Украинские пограничники рассказали, за что им чаще всего предлагают взятку

Количество задокументированных попыток подкупа украинских пограничников в 2021 году выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. Всего в этом году взятку работникам ГПСУ пытались дать примерно тысячу раз.

Как рассказали в Госпогранслужбе, общая сумма предложенных правоохранителям средств составила 1,5 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте.

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Стоит отметить, что за 9 месяцев 2020 года зафиксировали лишь 380 попыток подкупить пограничников, а сумма предложенных взяток тогда составила 800 тысяч гривен.

Чаще всего взятки предлагали за:

беспрепятственное пересечение государственной границы без установки приложения "Вдома" или прохождения самоизоляции – 500 случаев;

пропуск через границу без негативного ПЦР-теста или страхового медицинского сертификата – 200 случаев.

В основном такие правонарушения были в пунктах пропуска на границе со странами ЕС и Беларусью.

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Другие случаи попыток подкупа пограничников на протяжении 9 месяцев 2021 года были связаны с предложением "пересмотреть" решение сотрудников Госпогранслужбы об отказе во въезде в Украину. К примеру, гражданин России, предлагал пограничнику более 1 тысячи долларов за то, чтобы пограничники отменили решение об отказе во въезде в Украину его и брата в аэропорту "Борисполь".

Также почти ежедневно фиксируются предложения неправомерной выгоды пограничникам на КПВВ на линии разграничения и на админграницах с временно оккупированным Крымом.

Сколько людей уже наказали

Благодаря справедливым решениям судей к ответственности привлекли 40 человек. Обвинительные приговоры получили:

21 пограничник,

19 гражданских лиц.

За предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу по закону предусмотрена уголовная ответственность.