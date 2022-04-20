Украинские пограничники вышли на границу по всем направлениям в 3 освобожденных областях

Военным ГНСУ удалось выйти на административные границы по всем направлениям Киевской, Черниговской и Сумской областей. Пограничники уже занимаются восстановлением и обустройством своих позиций.

Об успехах пограничников рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в медиацентре "Украина". Три области, в которых присутствовали российские оккупанты, уже заняты украинскими защитниками.

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Из Киевской, Сумской и Черниговской областей пограничники выгнали всех российских военных и восстановили позиции в пределах административных границ.

Сначала вместе с Вооруженными силами состоялся выход в пограничные подразделения и другие места дислокации, а затем в направлении линии государственного контроля, в том числе и на направление пунктов пропуска,

– заявил Демченко.

Он добавил, что пограничники контролируют суммарно в трех областях почти 1200 километров границы. Представитель пояснил, что сейчас классической охраны административных границ не будет, поскольку опасность минирования, обстрелов и диверсий не миновала.

К примеру, в Сумской и Черниговской областях оккупанты продолжают обстреливать пограничников – в том числе, и из тяжелых "Градов".

Демченко добавил, что ГНСУ обнаруживают схроны с российским оружием и боеприпасами к нему.

Мы обеспечиваем контроль по всему участку, но сохраняется российская агрессия, поэтому классической охраны с полноценным патрулированием пограничными нарядами нет. Мы обустраиваем все необходимые позиции, чтобы обеспечить контроль и безопасность личного состава,

– сказал спикер ГНСУ.

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