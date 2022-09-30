"Позорные существа и террористы": как украинские политики отреагировали на удар по колонне в Запорожье

Россияне совершили ужасный теракт в Запорожье 30 сентября. Захватчики обстреляли гуманитарную колонну, ехавшую на временно оккупированные территории.

В результате удара 25 человек погибли, около 50 человек ранены. 24 канал собрал реакцию украинских политиков на трагедию.

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Что украинские политики говорят о теракте россиян в Запорожье

После того, как Россия в очередной раз совершила военное преступление и целенаправленно расстреляла колонну из 34 автомобилей с гражданскими, глава Запорожской ОВА Александр Старух объявил 1 октября днем траура по жертвам ракетного удара.

Он отметил, что все пострадавшие люди – его земляки, простые гражданские. Глава ОВА пожелал врагам гореть в аду за содеянное.

Россия – государство-террорист

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что такие зверства могут совершать только "законченные террористы". Захватчикам не должно быть места в цивилизованном мире.

По словам президента, враги зверствуют из-за своих неудач и цинично убивают мирных жителей, потому что давно потеряли человечность.

Кровожадные подонки! Будете отвечать обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев!

– обратился к оккупантам Владимир Зеленский.

Мэр Львова Андрей Садовой говорит, что в голове остается только ненависть и желание возмездия после увиденного: "Они утопятся в своей крови", – пишет политик.

По его мнению, в моменты величайшего отчаяния необходимо находить силу и продолжать воевать, работать на победу. Мэр Львова призвал всех не прекращать перечислять средства на благотворительность, потому что это ускоряет нашу победу.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак тоже считает Россию государством-террористом. Он назвал россиян, совершивших теракт, "позорными существами и террористами".

Нам нужно больше оружия, чтобы решить российский вопрос,

– подытожил политик.

На ракетный удар по гуманитарной колонне также отреагировал Сергей Притула. Он поделился фотографиями с места теракта и риторически спросил, что еще должно произойти, чтобы страну-агрессора наконец признали государством-террористом.

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Коротко о ракетном ударе по гуманитарной колонне

Утром 30 сентября россияне обстреляли автомобильную колонну с гражданскими, которая двигалась в сторону временно оккупированных территорий. По данным главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая, оккупанты знали, куда они целятся. Местные насчитали около 20 взрывов.

Сейчас известно о 25 погибших и более 50 раненых. Люди, не имеющие связи со своими родными, которые могли оказаться на месте трагедии в момент удара, могут обратиться по телефону: 050 452 91 95.

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