Украинские ПВО за сутки уничтожили 9 воздушных целей оккупантов на Востоке и Юге

Украинская противовоздушная оборона в сутки уничтожила самолет и вертолет врага. Кроме того, наши бойцы ликвидировали беспилотники и ракету.

Ответные успехи Командование Воздушных Сил ВСУ обнародовало 19 апреля. Технику врага удалось уничтожить на Востоке и на юге страны.

К теме Идет битва за Донбасс, удар по больнице в Мариуполе: основное за 55 день войны

Украинские ПВО уничтожили много техники врага

Так, 19 апреля, на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей российских оккупантов,

– сообщило командование.

Там объяснили, что удалось лишить российских оккупантов:

1 самолета (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);

1 вертолета (Ка-52);

5 беспилотных летательных аппаратов (ОТР);

1 крылатую ракету.​

В командовании отметили, что авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины выполняет спецзадачи, охраняет воздушное пространство Украины, а также наносит огневые поражения по позициям российских оккупантов на территории нашего государства.

Смотрите также – следующее нападение России может быть "более жестоким", – глава Королевских Воздушных сил Британии: видео