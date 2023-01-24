Украинские разведчики совершили ночной рейд в районе Новой Каховки: враг понес существенные потери

Украинские защитники не дают покоя оккупантам ни днем, ни ночью. В частности, адская ночь выдалась у захватчиков с 23 на 24 января.

Именно в это время спецподразделение ГУР МО Украины и военные ВСУ совершили ночной разведывательный рейд в тыл кафиров в районе Новой Каховки.

Пробраться украинским защитникам в тыл врага удалось благодаря помощи местных партизан и специальных технических средств. Именно таким образом разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления оккупантов.