Украинские силы освободили Байрак на Харьковщине: невероятное видео, – СМИ
7 сентября 2022 , 17:02Читати новину українською
Наши воины метр за метром освобождают украинскую землю. Успехи есть на Юге и Востоке.
В частности, в Харьковской области освободили населенный пункт Байрак. Невероятное видео освобождения показали ВСУ, информирует 24 канал.
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Освобожденный Байрак
ВСУ удалось выбить врага минувшей ночью. Местные этого очень ждали, ведь жили в оккупации под гнетом россиян.
Враг неоднократно применял стратегию уничтожения и террора. Мирный поселок бомбили, там разбиты и разрушены дома людей.
ВСУ освободили Байрак: смотрите видео
Боевые действия и успехи ВСУ в Харьковской области
- По данным специалистов американского Института изучения войны, на Харьковском направлении наши бойцы успешно продвинулись, чем вызвали у россиян настоящую истерику.
- В частности, наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи открыла ВСУ новые возможности для контратак в этом регионе.
- Исследователи ISW предполагали, что 6 сентября украинские войска захватили Вербовку, что менее чем в 3 километрах северо-западнее Балаклеи. О чем свидетельствуют кадры, геолокацию которых аналитикам института удалось верифицировать.